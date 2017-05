El presidente expresa su confianza en Catalá y pide al PSOE no hacer "perder el tiempo" con reprobaciones

Actualizado 17/05/2017 10:27:11 CET

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ratificado este miércoles su "plena confianza" en el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y en la cúpula fiscal, y ha recomendado al PSOE que no haga "perder el tiempo" al Parlamento con reprobaciones.

Así se ha pronunciado en el Pleno del Congreso después de que el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, le haya recalcado que "todos" los grupos parlamentarios, a excepción del PP, reprobaron al ministro, al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y al fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. "Les reprobamos pero el destinatario, naturalmente, es usted", ha espetado a Rajoy.

Por eso, Hernando ha preguntado al presidente del Gobierno si mantenerlos en sus puestos es "positivo" para la credibilidad de la Justicia y si considera que la reacción del Ejecutivo ante los casos de corrupción que se están conociendo es la "adecuada".

Rajoy ha afirmado rotundo que tiene "plena confianza" en esas "personas", el ministro de Justicia y la cúpula fiscal. "Si sabe que no iba a cesar al ministro y los fiscales, desconozco los razones por las que me pide que proceda a su cese, sobre todo cuando acaba de reconocer que no los iba a cesar. Le recomiendo que en el futuro no le haga perder el tiempo a esta Cámara", ha aseverado.

PARANDO "LA AVALANCHA" DE CORRUPCIÓN

Ante la respuesta del presidente, Hernando ha reconocido que "cómo va a hacerles dimitir si están haciendo" lo que quiere el Gobierno, que es "parar la avalancha de corrupción" que se le viene "encima" al Partido Popular.

"Leales con la Justicia no están siendo pero obedientes a usted, un montón y por eso les mantiene donde les mantiene", ha enfatizado el dirigente socialista, que ha señalado que en "corazón de los problemas" del PP sigue "financiación ilegal" de su formación "durante 20 años".