Ayllón, mano derecha de Santamaría, será el nuevo jefe de gabinete de Rajoy en sustitución de Moragas

Actualizado 23/01/2018 21:11:21 CET

"Es un orgullo poder desempeñar esa responsabilidad", confiesa Ayllón, que recibió la llamada de Rajoy este mismo martes

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, propondrá al próximo Consejo de Ministros el nombramiento de José Luis Ayllón Manso como nuevo jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, cargo en el que reemplaza a Jorge Moragas, que ha sido nombrado embajador de España ante las Naciones Unidas.

Ayllón, mano derecha en los últimos años de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, es en estos momentos el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, puesto que lleva desempeñando desde el año 2011. Anteriormente formó parte del Gabinete del presidente del Gobierno en el año 2001 y ha sido diputado del Partido Popular en varias legislaturas.

El jefe del Ejecutivo, que ha viajado este martes a León, ha contactado esa misma mañana por teléfono con Ayllón para proponerle este nuevo cargo y, tras aceptarlo, ambos han quedado en mantener una conversación más larga estos días.

UN PUESTO VACANTE DESDE FINALES DE DICIEMBRE

Un día después de las elecciones catalanas del 21 de diciembre, Moragas confirmó que dejaba de ser jefe de gabinete --cargo que ocupaba desde finales de 2011-- alegando "razones personales y familiares de peso". Además, señaló que lo había acordado con Rajoy meses antes y que su voluntad era regresar poco a poco a su carrera profesional diplomática.

Después de un mes con este puesto vacante, el Consejo de Ministros de este viernes aprobará el nombramiento de Ayllón, que deberá tener a su vez un sustituto para la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, poco después de que Moncloa confirmase su nombramiento a través de un comunicado, Ayllón ha afirmado que es "un orgullo" para él poder "desempeñar esta responsabilidad" y ha alabado el trabajo realizado por su antecesor.

A su entender, el jefe del Ejecutivo ha tenido en cuenta a la hora de proponerle las funciones que ha desempeñado estos años al frente de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, relacionándose con los grupos parlamentarios y trabajando en "coordinación" con las diferentes áreas del Gobierno. De hecho, cree que en cierta medida es "hacer el mismo trabajo de una forma distinta".

"ESPERO ESTAR A LA ALTURA"

"A partir de este momento, espero estar a la altura de la responsabilidad que se me ofrece y trabajar por mi país, que es una de las cosas por las que me dedico a la política", ha aseverado, tras confesar que no sabe quién le sustituirá al frente de la Secretaría de Estado. "Como dice la vicepresidenta, no se merienden ustedes la cena", ha agregado.

Ayllón, de 47 años, se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona y ha trabajado en "La Caixa" y "Arthur Andersen, Asesores Legales y Tributarios". También fue presidente de Nuevas Generaciones del PP de Cataluña y secretario nacional de Comunicación del Partido Popular.