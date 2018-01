Rajoy asegura que "a fecha de hoy" su idea es "intentar repetir como candidato" del PP en las generales

Actualizado 24/01/2018 15:57:11 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que, "a fecha de hoy", su voluntad es repetir como candidato del Partido Popular en las próximas elecciones generales y ha añadido que lo intentará porque, a su juicio, cree que se camina en la "buena dirección".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Rajoy ha reconocido que en su partido hay "personas capacitadas" para asumir la candidatura del Partido Popular y ha manifestado que su decisión se basará en función de cómo vea que evolucionan las cosas.

"En la medida en que yo vaya viendo cómo se vayan produciendo los acontecimientos, intentaré repetir de candidato. Pero mi idea a fecha de hoy es intentar repetir de candidato. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Pero yo desde luego lo intentaré porque creo que caminamos en una buena dirección", ha enfatizado.

Al ser preguntado de qué depende la decisión de repetir como cabeza de lista del PP en las generales y qué criterios va a manejar para decidir si sigue siendo la persona indicada para dirigir el Gobierno, ha recordado que en las últimas elecciones se presentó porque el reto que tenían por delante en España era la "recuperación de la economía", después de años de crecimiento negativo y la pérdida de más de tres millones de empleos.

Rajoy ha afirmado que su primera legislatura en el Palacio de la Moncloa tras ganar en 2011 fue "un espanto" por la crisis económica, pero en 2015 ya había crecimiento y pensó que esa tarea tenía que continuarla. Según ha relatado, los años 2016 y 2017 han ido bien en ese terreno económico y ahora le gustaría llegar a los 20 millones de personas trabajando, más contratos indefinidos y que suban los salarios.

"Creo que es importante mantener la política que hemos llevado a cabo porque ha sido buena para España", ha afirmado, para agregar que ante el desafío en Cataluña han conseguido un consenso con PSOE y Ciudadanos que hay que "mantener", de forma que "todos" los constitucionalistas se ayuden. En este punto, ha recriminado al partido de Albert Rivera que no ceda un diputado al PPC para que forme grupo parlamentario propio.

DEBATE DE LA NACIÓN EN PRIMAVERA

Aunque el pasado viernes el portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo situó el Debate sobre el Estado de la Nación antes de la primavera, que comienza el 21 de marzo, el jefe del Ejecutivo ha dicho que será en primavera, una vez que tengan "las ideas claras" sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Creo que mezclar las dos cosas no es lo más razonable. Por tanto, habrá debate sobre el Estado de la Nación y creo que la primavera es una buena época", ha manifestado el presidente del Gobierno. Tanto el PSOE, como Podemos y Cs han apremiado al Ejecutivo a celebrar esa cita parlamentaria cuanto antes.

AYLLÓN, NUEVO JEFE DE GABINETE

Asimismo ha descartado, como ya hizo en diciembre, que vaya a hacer una remodelación en su Gobierno, y ha asegurado que el nombramiento de José Luis Ayllón como jefe de gabinete "no es una remodelación" sino que sustituye a Jorge Moragas, que le había expresado su deseo de volver a la carrera diplomática.

Rajoy ha puesto en valor el perfil de Ayllón, que ha definido como una "persona adecuada" porque tiene "experiencia en temas parlamentarios, conoce el partido y conoce muy bien Moncloa" porque "ya estuvo en el gabinete cuando Aznar era presidente hace años". Además, ha dicho que "conoce la cuestión catalana, un tema muy importante ahora".

"Estoy convencido de que será un magnífico secretario de Estado y pienso que la opinión pública lo ha recibido bien", ha apostillado. Preguntado entonces si él no se siente apreciado por la opinión pública, lo ha negado porque han ganado las últimas elecciones. "Si yo no me sintiese apreciado, figúrese los demás. Pregúntele al señor Rivera, al señor Sánchez o al señor Iglesias, estarían en indigencia. Estamos todos en un nivel razonable", ha comentado.