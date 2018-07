Santamaría elegirá a Báñez como secretaria general e incluirá a personas de Rajoy como su cuñado, Maillo y Arenas

Actualizado 21/07/2018 11:28:44 CET

Estarán en la estructura del PP de la exvicepresidenta: De la Serna, Sémper, Méndez de Vigo, Millo o Rubén Moreno

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a presidir el Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este sábado que si gana el XIX Congreso del PP propondrá a la exministra de Trabajo Fátima Báñez como secretaria general, en sustitución de María Dolores de Cospedal.

Además, ha avanzado algunas de las personas que trabajarán en su equipo y que han sido estos últimos años personas muy próximas a Mariano Rajoy como su cuñado, el eurodiputado Francisco Millán, el coordinador general del PP Fernando Martínez Maillo, el exministro Javier Arenas, el exministro Iñigo Méndez de Vigo y el colaborador del expresidente en Moncloa Sergio Ramos.

Así lo ha adelantado Sáenz de Santamaría en su intervención ante el cónclave del PP que este mediodía votará al nuevo presidente del partido, después de presentarse en su discurso como la candidata que tiene la "legitimidad" de los afiliados en la votación en primera vuelta para presidir el PP que se celebró el pasado 5 de julio. "No estaría en esta tribuna si no fuera la más votada, estaría en tu lista Pablo si me lo hubieras pedido", ha afirmado, tras ser interrumpida en numerosas ocasiones por los los aplausos y los gritos de 'presidenta, presidenta'.

Santamaría ha revelado los nombres de algunas de las personas que trabajarán con ella si gana el cónclave. Todos ellos han colaborado estrechamente -públicamente o en la sombra estas semanas-- por lograr que se convierta en la nueva presidenta del PP. Es el caso de Iñigo de la Serna, Rubén Moreno, Fernando Martínez-Maillo, Javier Arenas, Edelmira Barreiro, Antonio Sanz, Iñigo Méndez de Vigo, Elías Bendodo, Borja Sémper, Teófila Martínez, Belén Bajo, Carmen Fúñez, Alicia Sánchez-Camacho, Álvaro Nadal, Emilio del Río y Sergio Ramos.

La exvicepresidenta ha enumerado también los nombres de las 35 personas que formarán parte del Comité Ejecutivo, en el que contará como 'número dos' a Fátima Báñez'. En ese órgano estarán también si es la vencedora del congreso José Luis Ayllón, Iñaki Oyarzabal, Dolores López, Eva Ortiz, María del Mar Blanco, Pilar Rojo o Enric Millo.

CUOTA TERRITORIAL

Con las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina, Santamaría ha tenido en cuenta las cuotas territoriales. Así, ha desvelado que en su Ejecutiva estarán por Andalucía personas como Dolores López, secretaria general del PP andaluz, Elías Bendodo, presidente de la Diputación de Málaga; Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella; el diputado granadino Carlos Rojas; y la presidenta del PP de Sevilla, Virgina Pérez.

De la Comunidad Valenciana incluye a personas como la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, y los diputados Rubén Moreno (exsecretario de Estado de Relaciones con las Cortes) y Miguel Barrachina. De Castilla-La Mancha incorpora a Arturo García Tizón, expresidente de la Diputación de Toledo; de la Rioja, a la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra y el diputado Emilio del Río; y por Galicia a la diputada Pilar Rojo y al eurodiputado Francisco Millán, entre otros.

En el caso del País Vasco, contará con Oyarzábal, senador y actual secretario general del PP vasco, el eurodiputado Carlos Iturgaiz, y la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco. En la cuota catalana figuran el exdelegado del Gobierno Enric Millo y la expresidenta del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho. Por Madrid incorpora al vicepresidente del Gobierno madrileño, Pedro Rollán; por Extremadura a la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado; y por Canarias a Australia Navarro; la melillense Sofía Acedo.

En la parte final de su discurso, Sáenz de Santamaría ha subrayado que apuesta por la integración y por eso ha decidido poner al servicio de la integración a cinco personas que puede designar como miembros del Comité Ejecutivo si resulta elegida presidenta del PP.

"En la estructura he reservado espacios más que suficientes para poder incorporar a todas las personas que sea necesario", ha aseverado, para añadir que este partido no va a prescindir de nadie. "Unidad, unidad", han coreado sus seguidores que han escuchado su discurso dentro del plenario.

LISTA DEL COMITÉ EJECUTIVO ENCABEZADA POR SANTAMARÍA:

1. FÁTIMA BÁÑEZ

2. SOFÍA ACEDO

3. ANA ALÓS

4. JOSÉ LUIS AYLLÓN

5. ÁLVARO BALLARÍN

6. MIGUEL BARRACHINA

7. YOLANDA BEL

8. MARÍA DEL MAR BLANCO

9. JESÚS JULIO CARNERO

10. JOSÉ CíSCAR

11. MANUEL DOMÍNGUEZ

12. CUCA GAMARRA

13. Mª JOSÉ GARCÍA PELAYO

14. ARTURO GARCÍA TIZÓN

15. GEMA IGUAL

16. CARLOS ITURGÁIZ

17. DOLORES LÓPEZ GABARRO

18. FRANCISCO MILLÁN

19. ENRIC MILLO

20. ÁNGELES MUÑOZ

21. Mª AUSTRALIA NAVARRO

22. ELENA NEVADO

23. EVA ORTIZ

24. IÑAKI OYARZABAL

25. RAMÓN PACHECO

26. VIRGINIA PÉREZ GALINDO

27. PEDRO JOSÉ PÉREZ RUIZ

28. MANUEL REYES

29. CARLOS ROJAS

30. PILAR ROJO

31. PEDRO ROLLÁN

32. IRENE ROLLO

33. JOSÉ MANUEL RUIZ RIVERO

34. PACO VÁZQUEZ

35. LUIS MIGUEL VENTA.

Algunos nombres de la estructura de Santamaría:

1. FERNANDO MARTÍNEZ MAILLO

2. ÍÑIGO DE LA SERNA

3. RUBÉN MORENO

4. JAVIER ARENAS

5. ANTONIO SANZ

6. EDELMIRA BARREIRA

7. ELÍAS BENDODO

8. ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO

9. ÁLVARO NADAL

10. BORJA SÉMPER

11. ENRIC MILLO

12. TEÓFILA MARTÍNEZ

13. EMILIO DEL RÍO

14. BELÉN BAJO

15. CARMEN FÚNEZ

16. SERGIO RAMOS

17. ALICIA SÁNCHEZ CAMACHO