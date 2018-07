El alcalde de Pamplona, sobre las fiestas: "En este momento, toro y San Fermín son inseparables"

Publicado 20/06/2018 13:34:21 CET

Declina entrar en debates con las asociaciones ganaderas sobre las corridas de toros y dice que su opinión es "respetable"

PAMPLONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado que, en este momento, toro y las fiestas de San Fermín son "inseparables" y ha considerado que "ahora mismo suprimir el toro supondría cambiar todo el concepto" de las fiestas.

Así lo ha señalado el alcalde al ser preguntado por el manifiesto firmado por la Unión de Criadores de Toros de Lidia y las asociaciones ganaderas en el que afirman que "en ningún caso" cabe la posibilidad de celebrar encierros sin corridas de toros en Pamplona y han exigido una rectificación a Asiron.

El primer edil pamplonés ha afirmado que no va a entrar "en debate" con las asociaciones de ganaderos y que le parece "respetable" su opinión y lo que "tengan que decir".

Además, en la rueda de prensa en la que ha presentado el programa de las fiestas de este año, Asiron ha querido "ratificarse" en lo que viene diciendo desde el principio de la legislatura y ha reiterado que "hoy en día no se conciben los Sanfermines sin la presencia del toro".

"Eso es algo objetivo y, además, me atrevería a decir que lo afirmamos todos los que estamos aquí ahora. Podremos tener una opinión u otra, pero estaremos de acuerdo en que ahora mismo suprimir el toro en Sanfermines supondría cambiar todo el concepto de San Fermín", ha remarcado.

En cualquier caso, ha incidido en la idea de que "en torno a este tema tiene que haber un debate social", un debate que "existe" y ha preguntado si "hay alguien que cree que no existe un debate en torno al mundo taurino". "Es algo evidentísimo que existe y, además, tiene que existir y me parece bien. No creo que nadie pueda decir que debatir sobre cualquier cosa es malo", ha aseverado.

Asimismo, ha querido dejar claro que desde el comienzo de la legislatura ha sostenido que "es un debate que tiene que liderar la sociedad, no la institución". Y ha manifestado que no concibe que "venga un alcalde, se llame Joseba o se llame como se llame, diciendo que por decreto esto está suspendido".

"Esto tiene que ser un debate que tiene que estar en la sociedad, que tiene que liderar la sociedad y que en su momento si se produce una decisión en ese sentido, el Ayuntamiento o las instituciones tendrán que ser permeables a lo que diga la sociedad", ha concluido.