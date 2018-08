Arranca este jueves el curso en las escuelas infantiles municipales de Pamplona para 879 menores de 0 a 3 años

Publicado 15/08/2018 13:06:36 CET

Los niños de Hello Egunsenti iniciarán el curso en la E.I. Rotxapea hasta que concluyan las obras que se realizan en su centro

Este jueves, 16 de agosto, comienza el curso en las once escuelas infantiles municipales del Ayuntamiento de Pamplona para los menores de 0 a 3 años matriculados en alguno de los centros.

Este inicio de curso viene marcado por la reapertura de la E.I. Haurtzaro después de su cierre para realizar las obras necesarias para adaptar el centro a la normativa regional y el traslado de los niños de Hello Egunsenti a la E.I. Rotxapea para, precisamente, acometer obras similares y cumplir así la legislación foral.

En estos primeros días, el tiempo se organiza pedagógicamente en beneficio de los menores, un tiempo de acogida en las escuelas infantiles, para que vayan habituándose a los centros, a las educadoras y a sus nuevos compañeros. De ahí que los tiempos en los centros sean estos días más cortos e incluso con el acompañamiento de los padres y madres, ha explicado el Consistorio pamplonés en un comunicado.

Según datos provisionales del organismo autónomo, en las once escuelas infantiles municipales, están matriculados 879 menores de 0 a 3 años y quedan todavía 62 plazas vacantes, por lo que el nivel de ocupación es del 93,5%. Han completado sus plazas las escuelas infantiles Mendebaldea, Mendillorri, Hello Buztintxuri, Printzearen Harresi y Hello Azpilagaña en su jornada completa, y todavía quedan plazas en Haurtzaro, Donibane, Goiz Eder, Izartegi, Hello Egunsenti y J.M. Huarte.

Un total de 177 niños se encuentran en lista de espera. Hay que tener en cuenta que en una misma escuela puede haber plazas vacantes y lista de espera porque no se correspondan las plazas libres con la edad o el nivel (lactantes, caminantes, medianos y mayores) de los menores demandantes.

OBRAS TERMINADAS EN HAURTZARO

Básicamente, las obras realizadas en la E.I. Haurtzaro se han llevado a cabo en el interior, con nuevos espacios, mayor seguridad para los menores y mejores prestaciones de temperatura, ventilación e iluminación. Se ha ampliado la edificación hasta el límite de la parcela con el paseo de los Enamorados y se han demolido los módulos para reconvertir y renovar los espacios.

Se mantiene el espíritu de la escuela infantil, basado fundamentalmente en vivir en torno al patio cubierto que se convierte, con la actual reforma, en el corazón de los módulos al volcar todos en él. La inversión ha rondado los 610.000 euros.

Durante este primer semestre del curso, permanecerá cerrada la escuela Hello Egunsenti del barrio de Txantrea, precisamente, al igual que Haurtzaro, para acometer las reformas que la adapten a la normativa regional. Está previsto que los trabajos comiencen en este mes de agosto y se lleven a cabo en un plazo de seis meses. La inversión es de 570.000 euros.

Por una parte, se realizará la demolición interna del ala en la que se encuentran los módulos de caminantes, medianos y mayores, de manera que se obtenga una zona del edificio totalmente renovada; y, por otra parte, se ampliará la edificación hasta el límite con el parque de Morea. Habrá pequeñas actuaciones en otras zonas y dependencias del centro.

Así las cosas, al final del próximo curso, nueve escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona cumplirán la normativa regulada en el Decreto Foral 28/2007, que establece los requisitos y condiciones de las escuelas infantiles. Quedarán únicamente los proyectos de la E.I. Donibane y E.I. Mendebaldea, además de la actuación en la E.I. Rotxapea, que se reconvertirá en espacio familiar. Sobre la mesa sigue también el proyecto de la futura escuela infantil que se podría construir en el barrio de Lezkairu.

ONCE ESCUELAS MUNICIPALES Y CINCO DEL GOBIERNO

Las once escuelas infantiles municipales Pamplona, dependientes del Ayuntamiento, suman en torno a 950 plazas. Esa escuelas infantiles municipales son: Haurtzaro (castellano, 82 plazas de jornada completa), Mendebaldea (castellano, 80 plazas de jornada completa), Mendillorri (castellano, 102 plazas de jornada completa), Donibane (euskera, 102 plazas de jornada completa), Printzearen Harresi (euskera, 101 plazas de jornada completa), Izartegi (euskera, 82 plazas de jornada completa), Goiz Eder (euskera, 82 plazas de jornada completa y 41 de media jornada), Hello Buztintxuri (castellano con actividades en inglés, 82 plazas de jornada completa), Hello Azpilagaña (castellano con actividades en inglés, 82 plazas de jornada completa y 41 de media jornada), Hello Egunsenti (castellano con actividades en inglés, 43 plazas de jornada completa y 28 de media jornada) y José María Huarte (castellano con actividades en inglés, 44 plazas de media jornada).

A esta oferta se unen las cinco escuelas infantiles dependientes del Gobierno de Navarra, todas ellas con jornada completa. Se trata de Santa Teresa (castellano, 55 plazas), Nuestra Señora de Roncesvalles (castellano, 51), Ninia-Etxea (castellano, 80), San Jorge (castellano, 33, y euskera, 29 plazas) y Nuestra Señora de los Ángeles (castellano, 29, y euskera, 29 plazas).

Las escuelas infantiles de titularidad pública de Pamplona recibieron 1.003 solicitudes para realizar este próximo curso en alguno de los 16 centros de 0 a 3 años de la ciudad. Se ofertaban 742 plazas libres en las escuelas infantiles. A esas plazas libres había que sumar las ya ocupadas por menores inscritos el año anterior que continúan su formación y desarrollo en las escuelas infantiles. En total, existen unas 1.250 plazas para menores de 0 a 3 años en las 16 escuelas públicas de la ciudad.