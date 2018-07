La calidad del aire en Navarra fue "buena" o "muy buena" en 2017, según el índice europeo

Publicado 19/06/2018 11:25:28 CET

La calidad del aire en Navarra en 2017 fue "buena" o "muy buena", de acuerdo con el Índice de Calidad del Aire Europeo, presentado por la Comisión Europea el pasado mes de noviembre. En ninguna estación de control situada en Navarra se superó el umbral para la protección de la salud humana.

Se trata del primer año en que el promedio trienal de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud en todas las estaciones es inferior a 25, valor objetivo establecido en la legislación. Tampoco se registró ninguna superación del umbral de información ni del umbral de alerta de ozono. Sin embargo, si se superó en la Ribera el valor objetivo de ozono para protección de la vegetación, ha informado el Gobierno foral en una nota.

Este índice se basa en cinco contaminantes clave que son perjudiciales para la salud de las personas y el medioambiente: partículas en suspensión (PM2,5 y PM10), ozono troposférico (O3), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2).

En 2017, por primera vez se cumplió en toda Navarra el valor objetivo para protección de la salud de ozono, establecido en un máximo de 25 superaciones de 120 microgramos por metro cúbico (para el máximo diario del promedio octohorario), como promedio trienal. Los valores más altos de la media trienal se dieron en Tudela y Funes, con 22 y 21 superaciones respectivamente. Tampoco se han rebasado los umbrales de información ni de alerta de ozono, fijados en 180 y 240 microgramos por metro cúbico como promedio horario. El promedio trienal más bajo se da en las estaciones situadas en Pamplona - Iturrama, Plaza de la Cruz y Rochapea - .

El valor que si se ha superado es el AOT40 que es indicativo de la protección de los ecosistemas al medir la exposición a largo plazo al ozono de la vegetación. El límite establecido como promedio quinquenal, se superó en las estaciones de Tudela y Olite, y la estación de Funes está muy cercana al valor límite.

En lo relativo a las partículas en suspensión dispersas en la atmósfera (polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polén), los valores más altos se registraron en las estaciones de Plaza de la Cruz de Pamplona, Tudela y Olite con una media anual de 18 mgr/m3, más de un 50% por debajo del valor límite, que es 40. En estas estaciones y en Funes se registraron 3 superaciones del umbral diario de 50 mgr/m3, que puede ser superado hasta en 35 ocasiones por año.

Las partículas más pequeñas, aquellas que en buena medida provienen de las emisiones de los vehículos diesel en la ciudad, únicamente se miden en la estación de Iturrama. Constituyen el contaminante más perjudicial, pero según los últimos datos, tampoco han superado el límite anual de 25 mgr/m3, ya que el valor obtenido fue 8 mgr/m3.

Respecto al dióxido de nitrógeno (NO2), los valores más altos se registraron en las tres estaciones de Pamplona, aunque lejos del límite legislado de 40 mgr/m3, con el valor más alto en Plaza de la Cruz, 27 mgr/m3, ha añadido.

RED DE CALIDAD DEL AIRE

La composición del aire ambiente debe reunir unas características que vienen determinadas por la legislación, de tal manera que la salud humana y los ecosistemas no se vean perjudicados por los contaminantes que puedan existir en el aire que nos rodea. La red de vigilancia de la calidad del aire de Navarra está compuesta por una serie de estaciones en las que se mide en tiempo real la concentración de los siguientes contaminantes: dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NO y NO2), ozono troposférico (O3), monóxido de carbono (CO), benceno y partículas en suspensión (PM10 y PM2.5). Además se miden parámetros meteorológicos como velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad relativa, presión, radiación y precipitación.

En Navarra se utilizan los datos generados por los 45 equipos automáticos y manuales de las estaciones integradas en la Red del Gobierno de Navarra, con 6 estaciones fijas, una de ellas propiedad del Ayuntamiento de Pamplona; red de Fuerzas Eléctricas de Navarra y EDP España (2 estaciones fijas) y red de Acciona Energía (1 estación fija). Además de equipos automáticos para la evaluación se utilizan también datos de los equipos manuales de captación de partículas que son analizadas posteriormente en un laboratorio acreditado.