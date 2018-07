Cuatro de cada diez corredores del encierro de los Sanfermines son extranjeros

Publicado 17/07/2018 12:29:47 CET

La media de participantes diarios ha sido de 1.764, lo que supone 376 menos al día que en 2017, según los datos del Ayuntamiento

PAMPLONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de cada diez corredores del encierro de las fiestas de San Fermín son extranjeros, una cifra que se mantiene estable todos los días. Este año, la cifra media de participantes diarios en la carrera ha sido de 1.764, lo que supone 376 menos al día que el pasado año, según los datos del Ayuntamiento de Pamplona.

Las 724 encuestas realizadas por el Consistorio en el recorrido del encierro a lo largo de los ocho días de carrera constatan que los encierros de los Sanfermines de 2018 vuelven a confirmar las tendencias registradas en los últimos años: cada vez hay menos corredores y menos corredores novatos, aunque el porcentaje de extranjeros se mantiene estable. Así, cada día, cuatro de cada diez participantes no son españoles, un dato que se repite también entre semana.

Además, el porcentaje de corredores habituales es del 27% (el año pasado fue del 24% y hace cuatro años apenas era del 15%), un 30% se declara corredor ocasional y el 43% debuta en la carrera. Este último porcentaje es el más bajo registrado en las encuestas municipales.

El conteo también pone de manifiesto el descenso de corredores en relación a años anteriores. Sólo con respecto al año pasado, cada día han participado en la carrera 376 personas menos, de media, 1.764. En total, en los ocho encierros de estos Sanfermines han participado 14.110 corredores, 3.013 menos que el año anterior (un 21% menos).

El Ayuntamiento dispone de datos de encuestas desde 2012, cuando se alcanzaban los 4.000 corredores en una sola carrera, algo que sólo se repitió el 7 de julio de 2013. No obstante, los autores del estudio también indican que la bajada en el conteo puede motivarse en parte a un ligero cambio de criterio en la técnica de recuento, al estar delimitados los márgenes de las zonas a contar de manera más restrictiva que en años anteriores. A ello se suma, añaden, un mejor cribado por parte de Policía Municipal de los corredores para hacerlo más seguro, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

NACIONALIDADES Y PERFIL

La distribución de corredores en cuanto a su origen es prácticamente un calco de la de 2017. Un 18% de los corredores son pamploneses, un escaso 4% proviene de otros municipios de la Comunidad foral, y un 39% de otros lugares de España. Del 38% restante de corredores extranjeros, el grupo más numeroso es el estadounidense (19%), seguido de otros países (7%), australianos / neozelandeses (4%), latinoamericanos (3%), franceses (3%) y británicos (2%).

Por fechas, la afluencia de corredores extranjeros se mantiene estable en torno al 40% del total, incluso en los días finales de las fiestas (12, 13 y 14 de julio). Únicamente se aprecia una clara minoría de corredores foráneos el 9 de julio (18% del total) y una menos evidente el 11 de julio (31% del total). El día con menor afluencia de corredores pamploneses ha sido el domingo 8 de julio (7%) y los mayores, el jueves 12 (28%) y el viernes 13 (25%). El día 9 de julio registró los picos de corredores navarros (11%) y españoles (58%).

El perfil de corredor del encierro se mantiene estable a lo largo de los años, si bien incrementa ligeramente la media de edad, sigue siendo joven (un 70% es menor de 35 años, el 24% entre 35 y 55, y solamente el 6% es mayor de 55). La presencia masculina sigue siendo aplastantemente mayoritaria en el encierro: solamente el 6% de los corredores son mujeres, en porcentuales similares a los últimos años.

Por tramos, los corredores encuestados se reparten bastante homogéneamente entre los cuatro tramos en los que se ha dividido el recorrido del encierro: Santo Domingo (27%), Plaza del Ayuntamiento / Mercaderes (25%), inicio de la calle Estafeta (20%) y final de Estafeta/tramo de Telefónica/callejón (28%). Con valores similares a años anteriores, el 71% de los corredores afirma hacerlo en compañía de amigos.

EL CORREDOR "PERFECTO"

En cuanto a la preparación y concienciación para la carrera, los datos no son mejores que los registrados en años anteriores. De este modo, el 16% de los corredores reconoce no haber dormido (exactamente el mismo valor que en 2017). El 94% de los corredores afirma ser conocedor de las normas del encierro. Y al igual que en años anteriores, el 99% de los corredores afirma ser conocedor de los peligros del encierro, incluso de la posibilidad de perder la vida.

El 79% de los corredores se autodefine como el "corredor perfecto" (duerme la noche anterior, conoce y cumple las normas, es conocedor de los peligros del encierro y es consciente del hecho de que puede llegar a morir). Un 15% de los mozos cumple con cuatro de estos cinco requisitos, siendo el sueño, como siempre, el punto en el que más flaquean. Solamente dos de los 724 entrevistados reconocen ser "perfectos inútiles": no duermen, no conocen las normas, ni son conscientes de los peligros.

Siguiendo con la tónica de años anteriores, es el francés el corredor más irrespetuoso con las normas del encierro (el 26% no las cumple). Les siguen los británicos (24%), resto de países (14%), australianos/neozelandeses (14%), sudamericanos (9%), estadounidenses (8%) y españoles (5%).

Analizando el tipo de corredor según su origen, el 73% de los pamploneses, el 75% de los navarros, y el 81% de los españoles, afirman ser los corredores perfectos. Valores superados por los estadounidenses (86%) y los sudamericanos (86%). El peor valor lo registran, como es tradición, los franceses (63%).

Además, los corredores anglosajones siguen siendo, como siempre, los más inexpertos: el 86% de los australianos, el 85% de los estadounidenses, y el 76% de los británicos, participan en el encierro por primera vez. Como cabría esperar, los corredores nacionales son los más experimentados, de este modo, solamente un 15% de los pamploneses, un 19% del resto de navarros, y un 24% de los españoles ha debutado en estos Sanfermines.

Asimismo, el corredor nacional es el más fiel a los encierros. El 39% de los pamploneses, el 44% del resto de navarros, y el 42% del resto de españoles se define como habitual del encierro de Pamplona; mientras que el 45% de los pamploneses, el 38% de los navarros, y el 34% de los españoles declara hacerlo ocasionalmente.

Sin embargo, también otras nacionalidades cuentan con asiduos corredores del encierro de Pamplona: un 11% de los franceses, un 6% de los corredores de otros países, un 6% de los británicos, un 5% de los sudamericanos y un 3% de los estadounidenses afirma ser corredor habitual. En cambio, ningún corredor del continente oceánico se define como asiduo.

SIN DORMIR LA NOCHE ANTERIOR

Por su parte, en cuanto al número de corredores que participa en el encierro después de una larga noche de fiesta, el 26% de los pamploneses, el 25% de los navarros y el 15% de los españoles reconoce no haber dormido la noche anterior. Es nuevamente el corredor anglosajón el extranjero más concienciado en cuanto al sueño: solamente el 6% de los británicos, el 7% de los australianos / neozelandeses, y el 9% de los estadounidenses reconoce no haber dormido. Y de nuevo son los franceses (26%) los que más reconocen no haber dormido la noche anterior.

Por tramos de edad, destaca como en anteriores años la juventud del corredor australiano (el 93% de los 29 corredores entrevistados es menor de 35 años). El británico desbanca al estadounidense como corredor extranjero de mayor edad (un 41% se sitúa en la franja de 35 a 55 años y un 18% es mayor de 55). El navarro registra el mayor porcentaje de corredores veteranos entre los nacionales (un 13% es mayor de 55 años).