Estudiantes de un instituto de Alsasua participan en un estudio del microbioma bucal

Un grupo de estudiantes del IES San Miguel de Aralar, de Alsasua, va a participa en el primer estudio del microbioma bucal promovido por el Centro de Regulación Genómica y la Obra Social La Caixa.

Javier Bertolín, director del Área de Acción Comercial y Educativa de la Fundación Bancaria La Caixa; Luis Serrano, director del Centro de Regulación Genómica (CRG), y Toni Gabaldón, jefe del grupo Genómica Comparativa del CRG, han presentado en CosmoCaixa el proyecto pionero de participación ciudadana 'Saca la lengua', iniciativa en la que participa el centro navarro.

Este proyecto científico impulsada por el CRG y la Obra Social La Caixa pretende descubrir la variedad de microorganismos que viven en la boca, concretamente bacterias y hongos, y determinar si dicha variedad está relacionada con alguna característica ambiental o con el estilo de vida.

El doctor Gabaldón explica que "la detección y el estudio de los hongos presentes en el microbioma bucal humano es, a nivel científico, uno de los retos más importantes del proyecto". "Por ahora, no existe ningún estudio con una muestra significativa que persiga este objetivo, y esperamos, con la ayuda de la ciudadanía, poder ser los primeros en lograrlo", señala.

Para ello, se secuenciarán 2.000 muestras de saliva en busca de fragmentos de ADN comunes en bacterias y hongos que permitan identificarlos. Se secuenciarán más de 250 millones de bases gracias a un secuenciador de ADN que solo buscará fragmentos de bacterias y hongos, y en ningún caso se analizarán los genomas humanos que puedan contener las muestras.

Asimismo, el estudio incluirá un conjunto de datos complementarios sobre los hábitos, las características ambientales y el estilo de vida de los participantes para la obtención del cual ha sido crucial la colaboración y el saber hacer (know-how) de los investigadores del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL).

'Saca la lengua' es un proyecto participativo que permite a los científicos trabajar codo con codo con la sociedad. Así, los investigadores pueden ver y plantear sus proyectos desde nuevos puntos de vista distintos de aquellos a los que están acostumbrados. Es lo que en inglés denominan pensar Out of the Box.

El proyecto implica desde su inicio a 40 escuelas e institutos repartidos por toda España. 2.000 estudiantes de secundaria participarán en la recogida de muestras, y facilitarán y prepararán una muestra de saliva para que sea analizada.

Además, en esta primera fase cualquier persona podrá contribuir a la formulación de la hipótesis inicial de trabajo de la que parte el proyecto científico. A través de la página web del proyecto (www.sacalalengua.org), será posible proponer ideas y variables que podrían ser incorporadas a la hipótesis inicial del proyecto científico.

Dentro del propósito educativo contemplado por el proyecto, Javier Bertolín, director del Área de Acción Comercial y Educativa de la Fundación Bancaria La Caixa, ha destacado que "la iniciativa de hacer partícipes a los jóvenes estudiantes en este proyecto científico es fruto de la experiencia acumulada de la Obra Social La Caixa en el ámbito educativo durante más de cuarenta años". "Uno de los objetivos de eduCaixa es crear sistemas pedagógicos destinados a los jóvenes, permitiendo que las nuevas generaciones desplieguen talentos y potenciales al servicio de una profesión productiva y creativa", ha destacado.

UN RETO LOGÍSTICO DE 7.000 KILÓMETROS

Los profesores y los estudiantes participantes en la primera fase del proyecto, la recogida de muestras, contarán con formación previa para poder llevar a cabo esta acción y también con un científico del CRG que visitará todos los centros educativos implicados en el proyecto.

Se habilitará una furgoneta con una centrífuga para procesar las muestras y un congelador para conservarlas a -20 ºC. Además, el investigador asesorará a los estudiantes y velará porque todo el proceso de recogida de muestras sea correcto.

La furgoneta de 'Saca la lengua' recorrerá más de 7.000 kilómetros por toda España y, aprovechando que visitará 40 escuelas de todo el territorio, este científico impartirá una charla sobre el microbioma humano y su repercusión a nivel biológico para la salud en cada centro que visite.

Para participar en 'Saca la lengua' han sido seleccionados 40 institutos de Barcelona, Baleares, Málaga, Madrid, Murcia, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Valencia, Vizcaya y Zaragoza. El proyecto es una iniciativa del CRG y la Obra Social La Caixa que cuenta con la colaboración del Centro de Investigación de Epidemiología Ambiental (CREAL), el apoyo del programa Centro de Excelencia Severo Ochoa 2013-2017 (SEV-2012-0208) del Ministerio de Economía y Competitividad, y la contribución de la empresa Illumina.

Los servicios científicos y técnicos del CRG que harán posible el desarrollo del proyecto están cofinanciados por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).