La Film Symphony Orchestra regresará a Baluarte con un programa de homenaje a John Williams

Publicado 22/07/2018 13:21:33 CET

PAMPLONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tras un primer acercamiento y homenaje "sencillo" a la música del oscarizado John Williams en su primera gira, la Film Symphony Orchestra (FSO) rendirá este año el más "ambicioso tributo" en España al compositor de bandas sonoras como las de 'Star Wars', 'Jurassic Park', 'Harry Potter' y 'La lista de Schindler' con una mega-gira y un doble programa con los que regresará el 25 de noviembre y el 2 de marzo a Baluarte.

Será en el marco de un tour con el que la FSO regresa a su origen, John Williams. El compositor que hizo que medio mundo se enamorase de las bandas sonoras fue el objeto de la primera gira de FSO, "un primer acercamiento y un homenaje sencillo a este grande de la música de cine que ahora retoman, 7 años después, con mucha más fuerza, interpretando un programa doble que abarcará gran parte de sus composiciones más brillantes", según ha informado la orquesta.

Ahora, la FSO ofrece la gira más ambiciosa hasta el momento, desde septiembre hasta mayo del año que viene, dedicada íntegramente al compositor y director de orquesta estadounidense, ganador del Oscar en 5 ocasiones y con más de 50 nominaciones en su haber.

La orquesta sinfónica, líder en España en música cinematográfica, arrancará el FSO Tour 2018/19: Especial John Williams con tres grandes conciertos en Madrid, Barcelona y Valencia y recorrerá más de 30 ciudades donde ofrecerá más de 60 actuaciones (se suman nuevas ciudades como Jerez, Lleida, Gijón, Logroño y Albacete, entre otras).

Además, FSO debutará en el país vecino, Portugal, donde ofrecerá dos conciertos en Lisboa y Oporto. Como novedad, el FSO Tour 2018/19 incluirá más de 4 horas de música en directo divididas en 2 programas diferentes (Programa I y Programa II).

'FSO*Tour 2018/19: Especial John Williams'*rendirá "el mayor tributo en España hasta la fecha al compositor John Williams, con música jamás interpretada en nuestro país". La orquesta, liderada por el carismático director Constantino Martínez-Orts, interpretará más de 30 bandas sonoras, entre las que se cuentan las 5 oscarizadas y 22 nominadas, y que incluyen temas de Star Wars, El último Jedi, Memorias de una Geisha, JFK, El Patriota, Jurassic Park, Harry Potter y La Lista de Schindler.*

Además,*FSO*interpretará otras piezas musicales como 'Olympic Fanfare and Theme', creada específicamente para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y convertida en el himno de los Juegos Olímpicos de la cadena NBC; 'Summon the Heroes', escrita en conmemoración del centenario de los Juegos Olímpicos modernos (Juegos Olímpicos de Atlanta 1996); o 'The Mission', tema compuesto para las aperturas de los informativos de la cadena de televisión NBC.