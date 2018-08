Un total de 879 menores de 0 a 3 años están matriculados este curso en las once escuelas infantiles del Ayuntamiento

Publicado 16/08/2018 13:30:04 CET

Asiron ha visitado la EI Hello Buztintxuri en el primer día del nuevo curso en las escuelas infantiles municipales

PAMPLONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha acudido este jueves a la EI Hello Buztintxuri con motivo del primer día del nuevo curso en las escuelas infantiles municipales de la ciudad.

El alcalde ha dado la bienvenida a las familias que hoy empezaban el curso en las distintas etapas del primer ciclo de Educación Infantil y ha recorrido las diferentes dependencias de una escuela que acoge a 82 niños, a jornada completa, en modelo de castellano con actividades en inglés.

En la visita, el alcalde ha estado acompañado de la presidente del organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona y concejala delegada de Cultura y Educación, Maider Beloki, del gerente y la directora técnica del organismo autónomo, Alfredo Hoyuelos e Inés Zazu, y de la directora de la escuela Idoia Erro.

Según los datos provisionales del organismo autónomo, 879 menores de 0 a 3 años están matriculados en alguna de las once escuelas infantiles municipales. El nivel de ocupación es del 93,5%, ya quedan todavía 62 plazas vacantes.

Hello Buztintxuri, así como las escuelas infantiles Mendebaldea, Mendillorri, Printzearen Harresi y Hello Azpilagaña, han completado sus plazas. Quedan todavía vacantes en Haurtzaro, Donibane, Goiz Eder, Izartegi, Hello Egunsenti y J. M. Huarte. Un total de 177 niños se encuentran en lista de espera. Hay que tener en cuenta que en una misma escuela puede haber plazas vacantes y lista de espera porque no se correspondan las plazas libres con la edad o el nivel (lactantes, caminantes, medianos y mayores) de los menores demandantes.

La EI Haurtzaro ha reabierto sus puertas después de las obras realizadas en curso pasado para adaptar sus instalaciones a la normativa regional. Por eso mismo motivo ha cerrado sus puertas este primer semestre Hello Egunsenti. Los niños matriculados en ella se han traslado a la E.I. Rotxapea mientras se acometen las obras necesarias para cumplir la legislación foral.