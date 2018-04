UGT advierte de que los accidentes laborales aumentaron en 2017 en Navarra por quinto año consecutivo

Actualizado 10/04/2018 13:59:36 CET

El sindicato pide tener "un discurso mucho más agresivo" y habla de "atentados contra la integridad física de los trabajadores"

PAMPLONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha advertido de que el número de accidentes laborales aumentó en 2017 en Navarra por quinto año consecutivo, siguiendo con la tendencia al alza que comenzó en el año 2013.

Según un balance de siniestralidad laboral presentado por UGT en rueda de prensa, mientras entre los años 2000 y 2012 el descenso de los accidentes fue constante y la siniestralidad se redujo un 65 por ciento, pasando de 80,4 a 28,2 accidentes por cada mil trabajadores, entre 2012 y 2017 el aumento ha sido sostenido y los accidentes han aumentado un 24 por ciento, subiendo de 28,2 a 35 accidentes por cada mil trabajadores.

En 2017 se registraron un total de 8.061 accidentes de trabajo con baja, frente a los 7.567 que se registraron en 2016, según los datos del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra recabados por el sindicato.

Los accidentes mortales en 2017 fueron seis, los mismos que en 2016. No obstante, si se suman los accidentes 'in itinere', la cifra se eleva en 2017 a once, frente a los nueve del año anterior.

Por otro lado, en 2017, según la gravedad del accidente, se registró un incremento de un 5,9 por ciento en los accidentes leves, mientras que han disminuido un 7,1 por ciento los graves.

En lo relativo a las enfermedades profesionales, durante el año pasado se declararon un total de 1.420, frente a las 1.578 de 2016, lo que supone un descenso del 10,1 por ciento. El índice de incidencia en 2017 fue de 616,8 enfermedades por cien mil trabajadores. Este índice fue mayor entre las mujeres que entre los hombres, 631,6 frente a 603,8.

La secretaria de Política Sindical de UGT de Navarra, Marisol Vicente, ha considerado que con este balance "cabe deducir que la precariedad laboral se ha convertido en un factor fundamental de la siniestralidad" y ha afirmado que "la crisis económica, la modificación del marco legal como consecuencia de las reformas laborales y la desactivación de la negociación colectiva, tras la reforma de 2012, han contribuido a una extensión creciente de un modelo de relaciones laborales basado en la precariedad".

Según UGT, "la temporalidad, la contratación a tiempo parcial no deseada, la escasa duración de los contratos o la alta rotación en el empleo" están teniendo como consecuencia "escasa información y formación sobre los riesgos inherentes al puesto de trabajo", y todo ello "está deteriorando de manera grave las condiciones laborales".

Además, Marisol Vicente ha señalado que la desaparición de la figura del delegado de la Comunidad foral para la prevención de riesgos laborales y de los programas de dinamización de la cultura preventiva financiados por el Gobierno de Navarra "han supuesto que se ejerza menor control y presión sobre el cumplimiento de las empresas en materia preventiva, que se han ido relajando en sus obligaciones poniendo como excusa la crisis económica".

"ATENTADOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA"

La dirigente sindical ha considerado que "ha llegado el momento de tener un discurso mucho más agresivo cuando estamos dando información de los accidentes laborales". "Igual en muchos de los casos ya no deberíamos hablar de accidentes laborales, sino de atentados contra la integridad física de los trabajadores, porque mucho de estos accidentes y de exposiciones a los peligros se podrían evitar", ha indicado.

Por su parte, Sandra Gracia, del gabinete de salud laboral de UGT, ha explicado que a lo largo de 2017 el sindicato prestó asesoramiento a cien empresas de menos de 50 trabajadores y con actividades que registran mayores índices de siniestralidad laboral.

Como apoyo del proyecto, se elaboró el folleto 'Gestión de riesgos en las empresas. Protección de las personas trabajadores especialmente sensibles', que se distribuyó en todas las empresas visitadas y que está publicado en la página web del sindicato.

Asimismo, durante esas visitas se entregó un cuestionario sobre la situación de la prevención en las empresas. De los datos proporcionados por la encuesta, destaca el bajo porcentaje de evaluaciones de riesgo específicas para personas trabajadoras especialmente sensibles, que sólo se han realizado en un 19 por ciento de las empresas, mientras que un 21 por ciento cuentan con procedimientos y protocolos de gestión de riesgos para trabajadores especialmente sensibles.

Durante 2018, el sindicato está inmerso en el desarrollo de una asistencia técnica en prevención de riesgos laborales e información sobre riesgos psicosociales, que está financiada por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.