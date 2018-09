Escaño cero.- Sánchez es el presidente

Publicado 18/09/2018 8:00:28 CET

MADRID, 18 Sep. (OTR/PRESS) -

No sé si ustedes vieron la entrevista, excelente entrevista, que Ana Pastor le hizo el domingo por la noche a Pedro Sánchez en la Sexta, pero si no la vieron merece la pena que la busquen en Internet y le echen un vistazo.

Demoledor fue el reportaje previo en el que se evidenciaban todas las rectificaciones del Gobierno, desde el compromiso de convocar elecciones inmediatamente después de la moción de censura, a anunciar que la querella de Carles Puigdemont contra el juez Llarena era un asunto privado, a la subida del diesel, a la derogación de la reforma laboral, etc, etc. Asuntos todos estos y otros más en los que Pedro Sánchez decía una cosa y luego ha dicho la contraria.

Pero volviendo a la entrevista si hay algo que me impresionó fue la cantidad de veces que Pedro Sánchez afirmaba solemnemente que él es el Presidente de Gobierno. En casi todas las respuestas que le daba a Ana Pastor iba incluida la coletilla de que él es Presidente.

No sé si lo repite tanto porque no se lo termina de creer, o si porque piensa que son los demás los que no se lo creen, o porque necesita reafirmarse. El caso es que en una hora de entrevista conté más de una decena de ocasiones afirmando que es el Presidente de Gobierno.

Eso sí quedó claro ese viejo refrán español de que el dicho al hecho hay mucho trecho.

El Presidente tuvo que reconocer que 84 diputados dan para lo que dan y por tanto depende del resto de los grupos que le apoyaron en la moción de censura. Pero sobre todo dejó clara su dependencia de Unidos Podemos a los que no dejó de citar. Es decir reconoció lo evidente y es que coogobierna con Pablo Iglesias. Y eso no es ni bueno ni malo, o en todo caso depende.

Ahora sabemos que la reforma laboral no se va a derogar. O que la ética se guarda en un cajón, porque hay que priorizar, en asuntos como el de las bombas que se van a enviar a Arabia Saudita sin que se vayan a pedir a este país garantías sobre dónde las va a utilizar. Según dijo una vez que salgan de España ya no es cosa del Gobierno lo que los sauditas hagan con ellas.

Del impuesto a la banca la única novedad es que no hay novedad, es decir que no habrá impuesto a la banca.

La eliminación de las concertinas, quiere, pero hay que ver cuando y de que manera. Y así todo.

En fin que después de ver y escuchar atentamente la entrevista de Ana Pastor con Pedro Sánchez lo que más claro ha quedado es que él es el Presidente y de todo lo demás ya se verá.