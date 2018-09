Rivera insiste en las "dudas razonables" sobre la tesis de Sanchez y le consta que "va a salir más información"

Actualizado 17/09/2018 10:54:22 CET

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha insistido en que existen aún "dudas razonables" sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha afirmado tener constancia de la existencia de más informaciones que podrían ser publicadas por los medios de comunicación.

"Hay más dudas, y me consta que va a haber más información que va a salir", ha explicado Rivera en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press. Para el dirigente de la formación naranja no han quedado disipadas las sospechas sobre "el autor de la tesis, si existen vínculos con miembros del tribunal, que podrían haber incumplido el reglamento de la universidad, y sobre los plagios y los autoplagios que están prohibidos porque las tesis tienen que ser inéditas".

En su opinión, "estas son tres cuestiones que Sánchez no ha rebatido (con sus explicaciones)" por lo que ha insistido en la necesidad de que comparezca en el Congreso de los Diputados. "Este es un asunto público porque estamos hablando de conceder un título del Estado para dar clases en la Universidad", ha añadido.

En opinión de Rivera, la situación tiene similitudes con el caso del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que presentó su dimisión tras las presuntas irregularidades denunciadas en Instituto de Derecho Público de lala Universidad Rey Juan Carlos (URCJ).

"Esto se parece mucho a lo que pasó con Cifuentes, que lo negaba, atacaba a la oposición, fue al pleno (de la Asamblea de Madrid) con un papelín y se demostró que mentía", ha declarado el máximo dirigente de Ciudadanos.

Por ello, Rivera ha pedido a Sánchez que "dé la cara" y comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones y ha recordado que el jefe del ejecutivo pidió la dimisión de Cifuentes antes de que esta compareciera en la Asamblea de Madrid.

"Espero que comparezca, creo que todo el mundo espera que no se esconda; mañana sabremos si el PSOE se parapeta y se esconde detrás de Iglesias y Torra o da la cara", ha indicado. Rivera ha reiterado que, hasta el momento, el jefe del Ejecutivo no ha conseguido disipar las dudas y ha recordado el "trato que ha tenido con los medios de comunicación" diciendo "primero que iba a querellarse y ahora dice que no" y la amenaza (en el Congreso a Ciudadanos)".

En su opinión "esconderse y culpar a los medios de comunicación no son buenas artes en una democracia" y ha recordado, además, que su grupo parlamentario está pidiendo la comparecencia del presidente del Gobierno, "no de un diputado" y la oposición tiene derecho a controlarle "es de primero de democracia".

Para Rivera resulta "raro" que Moncloa haya pasado el sistema antiplagio a la tesis de Pedro Sánchez "si sabe que no ha plagiado". "Si estás convencido de que tu tesis es legítima, conoces hasta el último punto no te tienes que pasar a ti mismo el 'Turnitin'" y ha ha hecho alusión a más informaciones que "hoy mismo salen sobre textos plagiados y citados del ministro Miguel Sebastián".

Se ha mostrado además convencido de que si el caso de la tesis "hubiera pasado hace un año y estuviera Rajoy en el lugar de Sánchez, él mismo le pediría su dimisión". Y ha garantizado que "no perderá más tiempo" si Sánchez comparece este martes y "convence. Si no, ha adelantado que, "se pedirían responsabilidades".

EL MASTER DE RIVERA

Rivera se ha referido también a las dudas suscitadas la pasada semana a raíz de los cambios en su currículum personal y ha asegurado ser "licenciado y máster en Derecho" por Esade. En este sentido ha comentado que los máster de citada escuela de negocios se encuentra en el "top de los mejores de España" y "ponerlos en cuestión no es muy razonable".

El presidente de Ciudadanos ha mencionado el "esfuerzo" realizado por su familia para "pagar" su carrera y, en su opinión, "es algo que le fastidia a mucha gente porque mientras unos recibían tratos de favor, otros trabajaban y estudiaban para pagarse sus estudios".

Asimismo, ha explicado que el suyo no tenía trabajo de fin de máster (TFM) por ser "un programa conjunto de máster y licenciatura" y ha defendido su titulación. "Si alguien quiere cuestionar a Esade que lo haga, pero lo que hay que conseguir es que la universidad pública tenga el nivel (de Esade) y que no haga falta hacer ese esfuerzo para muchas familias", ha concluido.