Sindicatos, CEAPA y Save The Children consideran "insuficiente" el aumento de 100 euros a las becas de rentas más bajas

Sindicatos de enseñanza, la organización de padres y madres CEAPA, y Save The Children han considerado "insuficiente" el aumento en 100 euros de la cantidad fija de las becas a estudiantes con las rentas más bajas para el curso 2018-2019, tal y como refleja el proyecto de real decreto de becas que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha presentado este jueves al Consejo Escolar del Estado y a la Conferencia General de Universidades.

La similitud del proyecto de real decreto planteado por el Gobierno socialista con el que había preparado el Ejecutivo del Partido Popular ha generado el rechazo de los sindicatos CCOO, UGT y STES, así como la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), que han firmado un voto particular conjunto donde critican la "consolidación" de una política de becas que "compromete la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza".

Según estas organizaciones, el proyecto presentado por el Ministerio que dirige Isabel Celaá no cambia la situación de los alumnos y alumnas universitarios que, al no haber podido aprobar al menos la mitad de los créditos, no solo pierden su derecho a beca sino que tienen que reintegrar el importe recibido "cuando no disponen de recursos ni de condiciones para hacerlo".

Del mismo modo, afirman que el borrador del Gobierno "elimina la posibilidad de ser beneficiario de una beca cuando el alumno se matricula solo de las asignaturas que le queden para terminar" en el caso de enseñanzas no universitarias, y critican que mantenga "en inactividad sistemática" al Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico que debería "estudiar y analizar los resultados de los programas de becas".

AUMENTO "INSUFICIENTE"

Por su parte, la organización Save The Children considera "insuficiente" este incremento de 100 euros anuales el importe de las becas de las familias con rentas más bajas, y critica que la nota media requerida se mantenga en un 5,5 para acceder a una beca de Bachillerato y Formación Profesional, "donde estudian las familias con menor nivel socioeconómico y las etapas donde se produce el abandono escolar".

"El Ministerio de Educación y Formación Profesional todavía está a tiempo de cambiar este real decreto antes de su aprobación por el Consejo de Ministros en las próximas semanas", apuntan desde Save The Children, que solicita una "reforma profunda y más ambiciosa en el sistema de becas y ayudas, que compense las desigualdades y combata el abandono escolar temprano.

Entre otras medidas, esta ONG propone incrementar "sustantivamente" las cuantías fijas que reciben los estudiantes hasta al menos 2.000 euros, revisar los umbrales para que las familias por debajo del umbral de la pobreza reciban la máxima cuantía, cambiar el sistema de cuantía variable para que las familias conozcan de antemano la cuantía a la que tienen derecho o modificar los requisitos y sistemas de gestión para que el pago se realice al inicio del curso, entre otras.