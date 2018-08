Los abogados de los 116 migrantes expulsados recurrirán las devoluciones y estudian otras vías para impugnarlas

Publicado 24/08/2018 18:16:45 CET

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los 12 abogados que han proporcionado asistencia jurídica a los 116 migrantes que lograron saltar la valla de Ceuta han acordado este viernes 24 de agosto recurrir las devoluciones de éstos a Marruecos, según han confirmado a Europa Press desde el Colegio de Abogados de Ceuta. Además, los letrados están estudiando si pueden iniciar algún otro tipo de procedimiento para impugnarlas.

El Gobierno expulsó a estas personas en virtud de un acuerdo bilateral de readmisión de extranjeros firmado en el año 1992 que permite la devolución de personas que entran de manera irregular a territorio español a través de las fronteras con Marruecos. España tiene 10 días de plazo para presentar la solicitud de readmisión a Marruecos, según se recoge en el convenio, pero decidió hacerlo al día siguiente del salto.

Los letrados presentarán un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior porque "todos los migrantes manifestaron que no querían ser devueltos". "Ante la negativa a ser devueltos, hay que recurrir en alzada", ha manifestado a Europa Press la decana del Colegio de Abogados de Ceuta, Isabel Valriberas, que ha confirmado que ninguno pidió asilo. Si la Administración deniega este recurso, los letrados recurrirán al contencioso-administrativo, según ha apuntado.

Aparte de esta acción, los doce abogados pertenecientes al Turno de Oficio de Extranjería del Colegios de Abogados de Ceuta que prestaron asistencia jurídica a los migrantes han mantenido un encuentro este viernes para analizar otras vías para poder impugnar las devoluciones. En concreto, quieren analizar si se han cumplido los requisitos para la aplicación del acuerdo bilateral entre España y Marruecos en base al que se ha realizado la devolución.

"Si no se han cumplido, los abogados pueden tener ahí materia para poder impugnar las resoluciones de devolución", ha manifestado la decana, que también ha mostrado su sorpresa ante la decisión de España de "reactivar" este convenio que "no se ha aplicado nunca" para personas que, de forma masiva, han saltado la valla fronteriza.

En su opinión, la Administración estatal está "en su derecho de iniciar expedientes de devolución" contra personas que cometen una infracción contemplada en la Ley de Extranjería, como es un salto a la valla fronteriza, pero el 'modus operandi' con el se desarrollaron estas expulsiones "hay que estudiarlo".

ASISTENCIA LETRADA "MUY BREVE" Y "RÁPIDA"

Valderibas fue la que respondió a la petición de la Policía Nacional de designar a todos abogados de oficio para atender a los migrantes que llegaron a Ceuta, en base a la obligación legal de proporcionar asistencia jurídica gratuita. "Lo que yo pensé cuando me solicitaron un turno extraordinario es que como el CETI está sobresaturado pues lo que se iba a hacer era un traslado de estas 116 personas a la península para llevarles a un CIE", ha argumentado.

Según ha explicado, tras recibir atención sanitaria, los migrantes fueron trasladados a dependencias policiales y, de forma individual, se les realizó las tareas de identificación, con asistencia letrada y traducción. Dicha asistencia letrada "fue breve" en esta ocasión por la celeridad con la que se quiso realizar el procedimiento de identificación y apertura de expediente de devolución, según ha recalcado la decana, quien, no obstante, ha hecho hincapié en que había 12 letrados atendiendo a grupos de diez, que es "lo habitual".

Fuentes presentes en el procedimiento aseguraron a Press que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, "inmediatamente" después del salto contactó con la Policía Nacional en Marruecos para pedir celeridad en el proceso la identificación tramitación de los expedientes de devolución, que deben estar firmados por un letrado. "Fue visto y no visto. El proceso nunca ha funcionado con esta velocidad", incidieron.

NINGUNA PETICIÓN DE ASILO, PERO "NO ES EXTRAÑO"

Preguntada por el hecho de que ninguno de los migrantes manifestaran intención de pedir asilo en España, Valderibas ha aseverado que "no es extraño" porque los migrantes subsaharianos en Ceuta "no suelen solicitar asilo". Por lo general, prefieren esperar a solicitarlo una vez que han sido trasladados a la península, ha expuesto.

La decana ha insistido en que estas personas suelen desplazarse a España por motivos económicos y por la falta de medios de vida en sus países de origen. En cualquier caso, ha destacado que los propios abogados desconocían las intenciones del Gobierno de expulsarles ese o al día siguiente, al tiempo que ha subrayado que en caso de haber petición de asilo encima de la mesa "no se les hubiera podido devolver". El grupo de migrantes que saltaron la valla no había ninguna mujer y únicamente dos menores extranjeros no acompañados que no han sido devueltos.

En cualquier caso, a su juicio, el foco está en la aplicación del acuerdo bilateral que permite las devoluciones "de manera inmediata" cuando "Marruecos siempre se ha negado a aplicarlo".