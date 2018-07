ACNUR pide un Plan Nacional de gestión de llegadas de migrantes: "Muchos necesitan protección pero están en un CIE"

Publicado 17/06/2018 15:39:36 CET

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La representante en España del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Francesca Friz-Prguda, considera que "hay que empezar a gestionar" la llegada irregular de inmigrantes y refugiados a las costas españolas, "estandarizarlas y protocolizarlas" a través de un Plan Nacional. "Mucha gente con necesidad de protección está internada en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y eso es absolutamente ilegal", sostiene.

En una entrevista con Europa Press, ha reclamado una mejora de la primera acogida y asistencia de las personas que llegan a las costas españolas. El año 2017 fue un año récord en llegada de pateras a España: 22.103 personas en 1.280 embarcaciones de acuerdo a los datos oficiales del Ministerio del Interior, que cifra en 8.162 las personas que han alcanzado el país en los cinco primeros meses de 2018, casi el doble que las que lo había logrado en el mismo periodo del año pasado.

En este contexto, Friz-Prguda ha afirmado que su "primer deseo" ante la nueva etapa de Gobierno liderada por Pedro Sánchez es reconocer que este fenómeno está aumentando para gestionarlo y "enfrentarse a él". Según ha incidido, este es el reto "más agudo y urgente".

A su juicio, "lo más importante y clave" es identificar a las personas que llegan "con la mayor brevedad posible" para así poder derivar al canal de asilo "inmediatamente" a todos los que puedan ser beneficiarios de protección internacional.

"Nada de esto existe, hay métodos ad hoc --ha apuntado-- Mucha gente con necesidad de protección está internada en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y eso es absolutamente ilegal". En este sentido, ha señalado que ACNUR dispone de un catálogo con propuestas para la identificación de los migrantes que llegan a España, al tiempo que ha dicho esperar que el Gobierno "lo ponga encima de la mesa".

"Estaremos felices de discutirlo y estaremos felices de ponerlo en marcha a la mayor brevedad", sostiene, para después mencionar la posibilidad de lanzar un proyecto piloto en Algeciras, donde se establecería un punto central y un equipo disciplinar encargado de acometer la identificación y posterior derivación de las personas que entran.

"REVISAR Y MODERNIZAR" EL SISTEMA DE ASILO

Por otro lado, la responsable de ACNUR en España ha abogado por "modernizar, revisar y equipar con recursos" el sistema de asilo ante el aumento de la demanda. Este sistema, según ha incidido, está "colapsado". El año 2017 terminó con más de 30.000 expedientes pendientes de resolver, según datos oficiales.

Su tercer deseo, según ha explicado, es que el Ejecutivo "entienda lo que significa la responsabilidad colectiva de proteger a los refugiados del mundo" a través de un bueno sistema de integración. "España es un gran país, con una sociedad muy acogedora y muy solidaria", ha manifestado.

En su opinión, España debe expresar esta solidaridad, y una de las vías es facilitando los traslados "regulares y organizados" de refugiados, teniendo en cuenta que hay países de primera acogida como Líbano, Jordania, Turquía, Uganda o Chad que "están totalmente desbordados". "Muchos países hacen muchísimo, pero ya no pueden hacer más", ha recalcado, insistiendo en que su acogida es una responsabilidad "colectiva y global".

Como punto de partida, cree que el nuevo Gobierno debe liderar la "eficacia y capacidad" del programa de reasentamiento de refugiados y, a través del Ministerio de Administraciones Públicas, fomentarse en "enlace" entre el Estado centras y las comunidades autónomas y ayuntamientos "que quieren acoger" a refugiados.

ESPAÑA "QUIERE Y PUEDE" ACOGER

En este sentido, matiza que existe programas específicos de acogida que impulsan números "modestos" de personas acogidas, pero que "permitirían que esta solidaridad que se ha expresado millones de veces por parte de la ciudadanía se satisfaga".

"Se puede hacer mucho más y se debe hacer mucho más", ha remarcado Friz-Prguda en varias ocasiones durante su entrevista con Europa Press. Para la responsable de ACNUR, este Ejecutivo tiene la "oportunidad" de "lucirse" y sacar adelante un programa en materia de inmigración "con orgullo".

"No mucha gente sabe lo solidaria y generosa que es la gente española, hay que demostrarlo", ha defendido, desde el convencimiento de que España "quiere y puede" acoger y proteger a los refugiados "con la determinación y liderazgo de su Gobierno. "Si no es aquí, ¿dónde? y si no es ahora, ¿cuándo?", cuestiona.

Desde ACNUR sostienen que es indispensable gestionar los retos existentes en materia de refugio y asilo cumpliendo la legalidad, pero también "de forma humana, eficaz y rápida". "Tiene que haber una respuesta a tiempo cuando la gente lo necesite", ha subrayado Friz-Prguda.

"ESPERANZADA" CON EL NUEVO GOBIERNO

Friz-Prguda ve "positivo" que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una de sus primeras intervenciones públicas tras tomar posesión hiciese una mención directa a la solidaridad con los refugiados como uno de los "desafíos de España del siglo XXI". También destaca la recuperación de una Secretaría de Estado de Migraciones. "Este Gobierno se interesa por el asunto y quiere visibilizar el gran reto de las migraciones", ha agregado.

En cualquier caso, ofrece el asesoramiento y experiencia de ACNUR en esta materia. "La responsabilidad de proteger a los refugiados es del Gobierno, y la de ACNUR es apoyar a los Gobiernos para que lo hagan bien", ha destacado. Friz-Prguda se muestra convencida de que a través del diálogo y "trabajando codo con codo" se encontrará "el mejor método" para gestionar las llegadas de refugiados desde un enfoque basado en "la oportunidad" que suponen para un país con una demografía negativa.