Carmen Calvo dice que la adecuación de la Constitución al lenguaje inclusivo se hará con o sin asesoramiento de la RAE

Publicado 18/07/2018 19:02:35 CET

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha asegurado que el proceso de "adecuación" de la Constitución española a un lenguaje "inclusivo" se hará haya o no asesoramiento de la RAE.

"El masculino universal no engloba al femenino, hay que ir cambiando cosas. Hay una parte de esta polémica que se me escapa. He pedido por carta a la RAE que nos asesore. Si no hay asesoramiento de la RAE, evidentemente continuaré con el proceso", ha señalado Calvo en una entrevista recogida por Europa Press a la Cadena Ser.

Así, la vicepresidenta ha explicado que la petición del informe le pareció "una deferencia obligada" a la RAE. "Se trata de evaluar el lenguaje de la Constitución en términos democráticos. Luego cada cual hace lo que quiere con sus declaraciones. Todos los grupos lo entendieron y consideré que la RAE era suficientemente importante para respetarla y pedirle asesoramiento", ha añadido.

En este sentido, ha reiterado que es "el momento" de que la Constitución española tenga un lenguaje "respetuoso a ambos géneros". "Solo tiene un lenguaje masculino y eso no se corresponde con una democracia desarrollada. Las mujeres no tenemos por qué reconocernos en el masculino, que además es absoluto en la Constitución", ha apuntado.

Así, Calvo ha defendido que el masculino "universal no engloba" al femenino, por lo que entiende que "hay que ir cambiando cosas". Además, la vicepresidenta ha resaltado, respecto al proceso que podría conllevar el cambio del texto, que "no afecta al contenido" de la Constitución. "Eso se planteará cuando se planteé", ha concluido.