El Comité de Bioética lleva tres meses preparando un informe sobre la gestación subrogada

Actualizado 13/02/2017 18:24:10 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Bioética de España, un órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo encargado de analizar las materias con implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud, lleva preparando aproximadamente tres meses un documento --aún en fase muy preliminar-- sobre la cuestión de la gestación subrogada.

De esta forma, el Comité se ha adelantado a la voluntad del PP de escuchar a los expertos antes de tomar una decisión sobre la gestación subrogada, tal y como decidió este fin de semana en su XVIII Congreso Nacional en el que aplazó este debate. Si bien la formación política aún no ha solicitado a este órgano consultivo un análisis sobre la cuestión, el Comité de Bioética ya lleva trabajando en la misma desde hace varios meses.

La presidenta del Comité de Bioética de España, Teresa López, ha afirmado en declaraciones a Europa Press que les parecería bien que les pidieran opinión sobre esta materia porque ese es su cometido. "El Comité de Bioética está para eso, para dar información a los responsables políticos y a los ciudadanos, cuando los temas no se tienen claros y, en este caso, es evidente que no tienen un criterio todavía formado", ha precisado.

Además, ha puntualizado que si en algún momento el Gobierno se planteara modificar la ley para regular la gestación subrogada en España, tiene la obligación de hacer una consulta al Comité de Bioética. En cualquier caso, ha reconocido que aún no les han trasladado dicha petición.

No obstante, a pesar de no haberles requerido un análisis sobre esta cuestión, López ha explicado que ya están trabajando en un documento sobre la gestación subrogada aunque aún está en fase muy preliminar y no pueden revelar su contenido.

Los 12 miembros del Comité se pusieron a trabajar en este informe hace unos tres meses, es decir, antes de que este debate saltara a los medios una vez que el PP decidiera llevarlo a debate en su Congreso Nacional del pasado fin de semana. Según precisa López, es un tema que lleva en el debate público mucho tiempo y que "era previsible que surgiera" por lo que se adelantaron.

"En el Comité, que es independiente, tenemos la obligación de dar respuesta a las peticiones que nos hagan pero también en muchas ocasiones tenemos que adelantarnos para ayudar a que ese debate sea consistente y la gente opine con criterio y con argumentos. Estamos ante un tema complejo con muchos matices y con una dificultad de llegar a acuerdo pero llegaremos a sacar el documento", ha asegurado.

Si bien, aún no tienen una fecha ni un plazo fijado para la publicación del dictamen pues, según ha indicado, hay "muchos elementos para discutir, debatir y acordar".