Constituida la Fundación Pedro Zerol para conservar la figura del político socialista y su lucha por los derechos LGTBI

Actualizado 20/07/2018 14:49:45 CET

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pedro Zerolo se ha constituido este viernes 20 de julio con el objetivo de mantener y conservar la figura del político socialista, que falleció en 2015 a causa de un cáncer, y divulgar su lucha por los derechos LGTBI.

El patronato de la fundación está formado por gente cercana a Pedro Zerolo como, entre otros, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el exministro Juan Fernando López Aguilar, el escritor Juan Cruz, el exministro Ángel Gabilondo o la socialista Puri Causapie, así como por activistas como Carla Antonelli, Desiree Chacón, Toni Poveda o Juan Carlos Alonso.

Esta fundación nace para recuperar y mantener la memoria histórica de la lucha de los derechos civiles, especialmente del colectivo LGTBI; investigar y desarrollar proyectos relativos a derechos civiles, políticas de gestión de la diversidad, la igualdad de trato y la no discriminación; y promover el impulso de políticas en favor de la no discriminación, en especial a la diversidad sexual y de género, según ha informado a Europa Press el presidente de la fundación, Jesús Santos, viudo de Pedro Zerolo

La Fundación Pedro Zerolo también tiene la intención de promover la protección y la defensa del colectivo frente a la discriminación, el prejuicio, el estigma y la difamación hacia los grupos y personas que socaven su dignidad en base a cualquier circunstancia personal y social.

Además, celebrará foros y espacios de encuentro, reflexión y debate, tanto a nivel nacional como internacional, para visibilizar sus objetivos ante la ciudadanía, las instituciones y los poderes públicos.

"Vamos a trabajar para poder formar a la gente en no discriminar, en no violentar a una persona por el mero hecho de no ser igual", ha señalado Santos tras el acto de constitución de la entidad.

Asimismo, Santos ha destacado que "habrá que buscar planes" para tratar de evitar delitos de todo y ha destacado que la educación y la formación son la "base de todo".

En este sentido, ha incidido en que los delitos de odio "tienen que estar reconocidos", por lo que son necesarias las denuncias para saber las tipologías de los ataques y "poder legislar tanto en cuanto las circunstancias se hayan dado en esa situación".

"Creo que todavía hay gente que no le gusta o no entiende que dos

personas del mismo sexo puedan quererse. Sí veo que la gente joven cada vez tienen más libertad para ir de la mano y a mí eso me emociona mucho", ha apuntado Santos, al tiempo que ha celebrado que "sí se han dado pasos y pasos muy importantes".

Para el presidente de la Fundación Pedro Zerolo, el colectivo LGTBI necesita "seguir trabajando para la nueva discriminación"; luchar por la Ley Integral Trans; concienciar al colectivo para que denuncie y "no consienta" las agresiones; y formar parte de la sociedad "sin ningún temor".

En la misma línea, ha explicado que las campañas de sensibilización para evitar la discriminación al colectivo LGTBI "ayudan", aunque, en su opinión, "nunca son suficientes". "Cada vez tendrían que ser más", ha precisado.