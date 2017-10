Los medios internacionales se hacen eco de la "gigantesca" manifestación a favor de la unidad en Barcelona

Actualizado 29/10/2017 14:49:26 CET

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las portadas de los periódicos digitales de varios países se han hecho eco de la manifestación celebrada este domingo, 29 de octubre, en Barcelona a favor de la unidad de España, después de que el Parlament proclamara este viernes la independencia y fuese suspendida, horas después, por el Senado, al aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Así, en Reino Unido la BBC abre su portada digital con el titular 'Una gigantesca marcha a favor de la unidad comienza en Barcelona' y The Guardian publica 'Miles se unen a la manifestación en Barcelona contra la independencia catalana'. The Times titula 'Manifestantes anti-independentistas devuelven el golpe mientras la crisis catalana se hace más profunda' y The Telegraph tiene como primera noticia 'España en crisis. Catalanes a favor de la unidad marchan para rechazar la declaración de independencia'.

En Alemania, el Franckfurter Algemeine publica la noticia con el título 'La mayoría silenciosa eleva su voz', mientras en Francia, Le Monde publica la noticia 'Los catalanes anti-independentistas se movilizan, la sociedad dividida' y Le Figaró titula 'Cataluña: los unionistas se manifiestan en Barcelona'.

Entre los periódicos italianos, La Repubblica ofrece la señal en vídeo de la manifestación en directo y titula 'Barcelona, los unionistas en las calles: No a una Cataluña independiente' e Il Mesaggero publica la noticia 'El Caso Cataluña, en Barcelona desfila el cortejo de los unionistas', mientras La Stampa lleva en portada la información 'Barcelona, los unionistas en la calle'. Además, en Holanda, el diario Telegraaf se hace también eco de la marcha con la noticia 'Masiva manifestación pro-España en Barcelona'.