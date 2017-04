El Papa ante la minoría copta en Egipto: "El único extremismo que se permite a los creyentes es la caridad"

Actualizado 29/04/2017 11:53:35 CET

ROMA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha reiterado su llamamiento contra los extremismos. "El único extremismo que se permite a los creyentes es el de la caridad. Cualquier otro extremismo no viene de Dios y no le agrada", ha señalado.

Durante la misa, que ha celebrado en el 'Air Defense Stadium' de El Cairo (Egipto) ante la minoría católica copta, ha asegurado, como un signo de apoyo a la pequeña comunidad católica que vive en el país que "para Dios es mejor no creer que ser un falso creyente, un hipócrita".

Francisco, que este viernes visitó la iglesia copta que sufrió un atentado del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en diciembre pasado, ha manifestado que "de nada sirve tanta religiosidad si no hay caridad" y ha agregado que "para Dios es mejor no creer que ser un falso creyente".

Durante su segundo y último día de visita al país, el Pontífice ha defendido que una verdadera fe lleva a los creyentes a "proteger los derechos de los demás, con la misma fuerza y con el mismo entusiasmo con el que se defienden los propios".

En el estadio, propiedad del Ministerio de Defensa del Gobierno de Egipto, con altas medidas de seguridad, el Papa ha reflexionado en la homilía sobre la muerte, resurrección y vida al destacar que también hoy el hombre "se desespera, negándose a creer que la omnipotencia de Dios no es la omnipotencia de la fuerza o de la autoridad, sino solamente la omnipotencia del amor, del perdón y de la vida". "Si nosotros no quitamos el velo que oscurece nuestros ojos, si no rompemos la dureza de nuestro corazón y de nuestros prejuicios nunca podremos reconocer el rostro de Dios", ha especificado.

Por otro lado, ha explicado que la Resurrección "no es una fe que nace de la Iglesia", sino que es "la Iglesia la que nace de la fe en la Resurrección". Así, ha reiterado que "de nada sirve rezar" si la oración que se dirige a Dios "no se transforma en amor hacia el hermano". Al final de la celebración, el Papa ha saludado al Patriarca de Alejandría de los coptos, Su Beatitud Ibrahim Isaac Sedrak. Está previsto que el Papa regrese al Vaticano en torno a las 20:00 de este sábado.