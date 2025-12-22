El 77.715 reparte 12.000 euros con el tercer quinto premio en Albox y Vícar (Almería)

'El Trébol Dorado', Administración De Lotería Número 2 De Las Cabañuelas, En Vícar (Almería). - EL TRÉBOL DORADO

ALMERÍA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tercer quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025, correspondiente al número 77.715, ha dejado 12.000 euros en los municipios de Albox y Vícar (Almería), tras la venta de dos décimos.

En concreto, uno de los décimos se ha vendido en el despacho receptor de la calle San Leonardo, número 15, en Albox, mientras que el otro se ha despachado en la administración número 2 de Las Cabañuelas, pedanía de Vícar, conocida como 'El Trébol Dorado'.

El número premiado ha sido cantado a las 11,06 horas en la quinta tabla del sorteo por los hermanos Aurora Rodríguez Osorio y Armín Rodríguez Osorio, y está dotado con 60.000 euros a la serie, lo que supone 6.000 euros por décimo.

Desde la administración 'El Trébol Dorado', han explicado a Europa Press que en el establecimiento están "muy contentos" tras "volver a repartir alegría" en el sorteo de Navidad.

Su responsable ha recordado que no es la primera vez que reparten premios en este sorteo y ha detallado que el año pasado dieron un tercer premio y un quinto, el anterior dos quintos y 'El Gordo', y que este año ya han repartido un quinto, a la espera de que pueda "entrar algún premio más".

MÁS DE 3,3 MILLONES DE EUROS EN PREMIOS

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad ha dejado en la provincia de Almería un total de 3.336.000 euros en premios, con especial incidencia en Roquetas de Mar donde 'La buena estrella' ha sido uno de los despachos afortunados al repartir hasta 45 series del segundo quinto premio que ha recaído en el 60.649, lo que supone 2,7 millones de euros repartidos en la ventanilla y desde su web.

El número 90.693, agraciado con el tercer premio del sorteo, ha dejado en los municipios de Mojácar y El Ejido un total de 250.000 euros, tras la venta de cinco décimos en total; mientras que la administración número 15 de Almería 'Nuestra Señora de la Salud' ha repartido una serie completa del segundo cuarto premio, con la que han repartido 200.000 euros gracias al 25.508.

El establecimiento 'El duende verde' de la capital ha dado con el cuarto quinto premio, que ha recaído en el número 25.412, un total de 174.000 euros al vender 29 décimos de la cifra afortunada, lo que se une a los 12.000 euros que han dejado dos décimos del tercer quinto premio, con el número 77.715, en los municipios de Albox y Vícar (Almería).