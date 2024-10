Las administraciones almerienses arropan a Cruz Roja en la clausura del proyecto pionero Crece

ALMERÍA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha celebrado este martes con un gran acto llamado 'Hagamos comunidad' en el Teatro Cervantes la finalización del pionero Proyecto Crece 'Impulsando las capacidades, competencias y el empoderamiento de las personas para la prevención de la institucionalización y desinstitucionalización', una iniciativa que ha estado en marcha desde 2022, financiada por los fondos europeos Next Generation y enmarcada en la Estrategia de Desinstitucionalización del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Ha sido un acto dirigido a la comunidad en el que estuvo el presidente provincial de Cruz Roja, Antonio Alastrué, acompañado por la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, la diputada provincial de Igualdad y Familia, María Luisa Cruz, el delegado territorial de la Junta de Andalucía de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Francisco Bellido, y la jefa de Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación de Gobierno, Loly Cruz, informa el Ayuntamiento de Almería en una nota de prensa.

Antonio Alastrué explica que "este programa ha supuesto dos años de intenso trabajo. Empezamos por los niños y jóvenes y hemos continuado con reclusos, mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar y sobre todo de personas mayores".

A su lado, Paola Laynez ha afirmado que "desde el Ayuntamiento de Almería queremos que toda la ciudad se entere y valore a los mayores, y por eso, ayer, lunes, lanzamos una campaña de sensibilización que se puede visualizar en 28 mupis municipales sobre las necesidades y demandas de la población de mayor edad, así como para que se contemple el envejecimiento como una etapa activa y valiosa en la que desarrollar nuevos proyectos vitales.

En esta línea, más de 3.500 personas mayores participan en los talleres, actividades y deporte municipal a lo largo del año. Es un compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Almería, que se ha adherido a la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores".

La diputada provincial María Luisa Cruz ha resaltado la importante labor que realiza Cruz Roja Almería en toda la provincia. "Este proyecto es fundamental para acabar con ese mal endémico que es la soledad no deseada y para fomentar la autonomía personal y el envejecimiento activo. Gracias por convertir la solidaridad en el mejor canal para mejorar la calidad de vida de todos los almerienses".

El delegado territorial Francisco Bellido ha puesto en valor "el trabajo de la Cruz Roja Almería, con este proyecto pionero. Es un proyecto que trata uno de los problemas fundamentales de la sociedad como es la soledad no deseada, que no sólo afecta a las personas mayores. Nos puede suceder a cualquier y ahí está iniciativa, Crece, que incide en evitar la soledad no deseada".

Por último, Loly Cruz destaca que "este proyecto refleja la importancia de combatir la soledad no deseada desde la unión de las administraciones y entidades sociales y ciudadanas. Debe ser compromiso de todos combatirla".

TEATRO Y MÚSICA

Y como no hay mejor manera de hacer comunidad que disfrutar del arte en momentos compartidos, en este evento, además de dar a conocer cómo se ha desarrollado el proyecto y la importancia de transferir los conocimientos adquiridos, ha habido un espacio dedicado al teatro de la mano de la Compañía de Teatro LaPili, con la obra "El tiempo de María" y la actuación del cuadro flamenco formado por Anabel Veloso, al baile, Gema Mariscal al cante, David de la Fragua a la Guitarra y Jesús de la Guajira en percusión.

El innovador proyecto Crece ha tenido como objetivo transformar los modelos de apoyo y cuidado para promover una mayor autonomía e integración social de las personas, especialmente aquellas en riesgo de institucionalización. Dirigido a colectivos vulnerables como personas mayores, mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes ex tutelados, personas sin hogar y aquellos con problemas de salud mental, Crece ha trabajado intensamente en dos aspectos fundamentales: la Soledad No Deseada y el Enfoque Comunitario.

La Soledad No Deseada ha sido identificada como una de las realidades más desafiantes de nuestro tiempo. A través de un enfoque centrado en la humanidad y la empatía, Cruz Roja ha promovido la creación de vínculos significativos y el apoyo mutuo, abordando la soledad desde una perspectiva comunitaria.

El proyecto ha incluido acciones concretas como investigación y analítica de datos (realización de estudios sobre la percepción de la soledad no deseada y su respuesta en el ámbito comunitario); sistema de seguimiento y evaluación (monitoreo del impacto de las intervenciones realizadas); visibilización y sensibilización (acciones para aumentar la conciencia sobre la soledad no deseada en la sociedad); y construcción de capacidades (formación continua para profesionales y capacitación de agentes comunitarios).

A lo largo de su implementación, Crece ha demostrado la importancia de un Modelo de Atención Centrado en la Persona, equilibrando respuestas individuales y grupales y fomentando la colaboración con la administración pública y entidades del tercer sector.

SOLUCIONES INNOVADORAS

Según indica el presidente provincial de Cruz Roja, Antonio Alastrué, "como proyecto experimental, se han desarrollado soluciones innovadoras, incluyendo un programa de 'mentoring' y una aplicación para dispositivos de voz destinada a reducir la soledad no deseada. Asimismo, la incorporación de un enfoque comunitario ha facilitado la creación de redes de apoyo y respuestas adaptadas a las necesidades locales".

Como no puede ser de otra manera en una organización voluntaria, "la promoción del voluntariado ha sido clave en este proceso, fortaleciendo el acompañamiento y apoyo a las personas participantes, así como desarrollando acciones de sensibilización dirigidas a la población en general", como explica Antonio Alastrué.

Cruz Roja se compromete a seguir siendo un faro de esperanza en un mundo que a menudo parece desbordado por la soledad. "Cada persona merece ser parte de una comunidad que la acoja y valore", señala el presidente provincial de la institución quien concluye que "nuestro objetivo es que nadie camine solo en su vida".

Con la finalización del Proyecto Crece, Cruz Roja se embarca en una nueva etapa de transferencia de conocimientos y buenas prácticas, asegurando que los aprendizajes obtenidos continúen impactando positivamente en la comunidad.