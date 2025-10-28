La agricultura bajo plástico de Almería recupera su productividad tras la fuerte dana de granizo de hace un año

Archivo - Efectos de la dana de granizo caída en El Ejido (Almería) en la noche del 28 de octubre de 2024. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las explotaciones agrícolas de invernaderos que se vieron afectadas por la fuerte tormenta de pedrisco, viento y granizo que asoló el Poniente almeriense, con especial incidencia en El Ejido (Almería), durante el episodio de dana que tuvo lugar hace un año, han conseguido recuperar su capacidad productiva de cara a este campaña agrícola, en la que operan prácticamente al cien por cien.

"Los agricultores han podido volver a plantar y volver a hacer la campaña con cierta normalidad salvo alguna excepción", ha valorado la presidenta provincial de Asaja, Adoración Blanque, quien ha señalado en declaraciones a Europa Press la mejora progresiva de las explotaciones afectadas en el último año gracias a las ayudas prestadas por las administraciones y el rápido abono de indemnizaciones de seguros.

Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en total fueron casi 550 los agricultores que sufrieron daños de relevancia en sus explotaciones por la dana que descargó en Almería un día antes de que lo hiciera en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, si bien en el caso de la provincia andaluza solo dejó daños materiales.

A estos agricultores, afectados sobre todo por el deterioro de los invernaderos y la pérdida de cultivos, se han abonado ya más de 11,6 millones de euros para compensar las pérdidas por parte del Gobierno. En concreto, 467 de los beneficiarios han sido titulares de explotaciones agrícolas de El Ejido que recibieron 10,7 millones de euros en ayudas directas.

Desde Asaja han valorado estas ayudas que se unen a las que puso en marcha la Junta de Andalucía, las cuales "todavía no se han cobrado" pero cuyos expedientes, tramitados durante este verano, están "prácticamente finalizados". Las ayudas andaluzas para los titulares de explotaciones que perdieron al menos un 30 por ciento de su producción contemplan hasta 42.000 euros por beneficiario.

Asimismo, el Ayuntamiento de El Ejido, que valoró las pérdidas de forma global en 191 millones de euros y tramitó más de 7.300 comunicaciones por daños, articuló una convocatoria de 309.000 euros para invernaderos de su término municipal para ayudar a quienes sufrieron el colapso total o parcial de las explotaciones agrícolas.

"Se han podido complementar unas ayudas con otras", ha apuntado Blanque, quien ha incidido en las "cuantiosas pérdidas" que se registraron en la pasada campaña en la que muchos productores desistieron de continuar con los cultivos que se vieron perjudicados en una fase incipiente incluso tras el arreglo de invernaderos ante la proliferación de plagas.

INDEMNIZACIONES POR 4,23 MILLONES DE EUROS

La fuerte caída de granizo del tamaño de pelotas de golf que se dio con especial virulencia durante un espacio de apenas 15 minutos provocó cuantiosos daños en el campo que dieron lugar a indemnizaciones por valor de 4,23 millones de euros abonadas por Agroseguro, que respondió a los perjuicios que se contabilizaron en un total de 980 parcelas siniestradas.

Según los datos de Agroseguro facilitados a Europa Press, por producción, la mayor parte de los daños se registraron en explotaciones de hortalizas bajo cubierta, con 3,91 millones en indemnizaciones. El resto, se correspondió a daños más puntuales en otras producciones hortícolas al aire libre o de ciclos sucesivos --lechuga, brócoli o patata--, así como en alguna explotación de planta viva o cítricos.

Este episodio de pedrisco ha permitido introducir una mejora en la cobertura de los seguros agrarios, ya que hasta este episodio no se contemplaban los daños sufridos únicamente en los plásticos de invernadero, muchos de los cuales quedaron completamente agujereados por la velocidad de los proyectiles de hielo, si no se producía el deterioro o derrumbe de la estructura completa.

Desde Agroseguro han señalado que, a tenor de las demandas de los productores, se ha tenido en cuenta para la campaña de 2025 la cobertura de plástico de invernadero sin necesidad de que se vea dañado el resto de la estructura, de cara a facilitar el reemplazo del material afectado.

La experiencia de la pasada dana ha derivado además en un aumento de la contratación de seguros, según perciben desde Asaja, donde valora una subida sobre todo a la hora de proteger las estructuras. No obstante, la patronal agraria ve preciso articular mejores coberturas para las producciones ante las restricciones o franquicias existentes actualmente.

CASI 750 VEHÍCULOS Y MÁS DE 100 VIVIENDAS

El Consorcio de Compensación de Seguros recibió por los daños en El Ejido un total de 987 solicitudes ante los daños sufridos en la zona, de las que se han tramitado todas salvo una, conforme a los últimos datos publicados el pasado mes de septiembre.

Conforme al desglose de ayudas por las que se han abonado 487.301 euros, figuran 747 solicitudes para el arreglo de vehículos cuyas carrocerías y parabrisas se vieron golpeados por el robusto granizo, así como otras 112 en viviendas y comunidades de propietarios.

De otro lado, también constan como atendidas otras 68 solicitudes por daños en comercios y almacenes, 56 en industrias de la zona y otras tres en oficinas.