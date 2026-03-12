El alcalde de El Ejido (Almería) pide eximir del trámite ambiental los espigones de Balerma para "agilizar" su ejecución

El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora, durante una comparecencia ante los medios. - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora (PP), ha valorado como "buena noticia" que la Dirección General de la Costa y el Mar vaya a sacar esta semana a información pública el proyecto para construir espigones en la playa de Balerma, aunque ha reclamado al Gobierno central que exima esta actuación del trámite ambiental para "agilizar" su ejecución ante la situación que presenta el litoral.

En un comunicado, el primer edil ha mostrado su deseo de "poder ver cuanto antes ese proyecto", si bien ha recordado que el anuncio "se ha retrasado muchísimo". Por ello, ha pedido que, "dada la urgencia y el estado de la playa, que sigue erosionando", el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) eleve esta cuestión al Consejo de Ministros.

Góngora ha señalado además que esta fórmula ya se aplicó en el proyecto para la construcción de una desalobradora en la Balsa del Sapo, por lo que ha defendido que se adopte una medida similar en este caso.

El proyecto contempla la construcción de ocho espigones, un muro de protección del talud de la playa de las Cuevecillas y la aportación de 250.000 metros cúbicos de arena, con un presupuesto estimado de 12 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses.