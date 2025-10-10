La alcaldesa de Almería anima a celebrar el 12 de octubre con la Bandera de España en balcones, ventanas o escaparates

ALMERÍA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha firmado un bando en el que anima a los ciudadanos a celebrar el próximo 12 de octubre, para lo que invita a colgar de ventanas, balcones y escaparates la bandera de España puesto que es el "emblema que a todos nos representa".

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que ya se han "vestido de rojo y amarillo" las fachadas de la casa consistorial, en la Plaza de la Constitución, para conmemorar esta festividad, toda vez que se ha salpicado la ciudad de guiños mediante enormes maceteros con los colores de la enseña.

Vázquez ha pedido sumarse a la celebración "para conmemorar la unión de los españoles en torno a los símbolos e instituciones de nuestro país, y para poner de manifiesto los estrechos lazos que nos vinculan como Nación a una historia, una cultura y una lengua común a todos".

Como cada 12 de octubre, la alcaldesa ha hecho un llamamiento a la participación "haciendo visible la bandera de España en ventanas, balcones o escaparates, contribuyendo así a rendir homenaje al emblema que a todos nos representa y por el que tantas mujeres y hombres han dado la vida a lo largo de nuestra prolongada historia".

Según la regidora, "ese gesto acrecentará el respeto por nuestros emblemas nacionales y reforzará las claves que han forjado a España como una Nación soberana, democrática, plural e indivisible."

En este sentido, el Área de Agua, Zonas Verdes y Agricultura del Ayuntamiento se suma también a esta celebración con la iluminación con los colores rojigualdas de la fuentes de la Sirena, junto al Auditorio Municipal Maestro Padilla.

Además, se van a instalar maceteros pintados con los colores de la Bandera de España en la rotonda de la Plaza Manuel Azaña, en la rotonda del Centro Comercial Torrecárdenas, en la Plaza de España y frente a los jardines de la fuente de los 103 municipios.