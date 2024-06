La alcaldesa de Almería anuncia un "estudio acústico" por los conciertos de La Hoya, que ve "compatibles" con la EEZA

ALMERÍA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha anunciado un "estudio acústico, implicado también con la salud" para determinar la afección que tiene el ciclo de conciertos que arranca en la noche de este jueves en los casi 400 ejemplares de gacelas y arruís amenazadas que la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC) alberga en la Finca Experimental situada en el mismo parque de La Hoya, si bien entiende que ambas actividades son "compatibles".

"Nosotros no vamos a organizar conciertos en detrimento de la seguridad ni de la salud humana ni el bienestar animal", ha manifestado la alcaldesa a preguntas de los medios tras las peticiones de la dirección del instituto científico para reubicar los espectáculos de Alamar, que se extenderá durante tres jornadas, y el Festival de Flamenco, previsto para mitad del mes de julio.

Para la primera edil, "esto no es cuestión de generar conflicto cada vez que el Ayuntamiento quiere hacer una actividad". "Como somos personas razonables, si vemos que no se puede hacer, cambiaremos de ubicación y no pasa nada. No hay que generar conflicto por cada cosa que se haga", ha añadido Vázquez quien, a falta de dicho estudio para determinar la "compatibilidad" que observa, ha incidido en que las actividades planteadas son "conciertos semiacústicos de bajo impacto sonoro".

La alcaldesa ha indicado que los ciclos musicales de Alamar y el Festival de Flamenco "se llevan celebrando mucho tiempo" y por ello, desde el Ayuntamiento, saben que son "conciertos con pocos decibelios", según ha explicado para determinar esa definición que se ha dado a los espectáculos.

"Cuando hacemos un evento cultural sonoro, un concierto, tenemos que saber el impacto acústico que tiene y, por lo tanto, tenemos una previsión de otros conciertos que se han hecho", ha dicho antes de asegurar que "aún así" quieren ser "más exhaustivos todavía" con un estudio adicional, ya que "bajo ningún concepto queremos perjudicar a los animales" si bien desconoce cuándo se tendrán los resultados del mismo.

En cualquier caso, Vázquez ha incidido así en los "estudios previos" con los que el Ayuntamiento cuenta, derivados de anteriores conciertos, y por ello "tenemos la aproximación de los decibelios que se desprende de este tipo de música", si bien han optado por encargar un nuevo documento "igualmente".

La alcaldesa ha reconocido la existencia de otros espacios escénicos en la capital y ha ironizado con posibles emplazamientos "para el desarrollo de temas culturales" como el entorno de la antigua estación de ferrocarril, cuya cesión ha sido rechazada por el Ministerio de Transportes al estar previsto darle a estas instalaciones un uso operativo como centro de control de tráfico ferroviario.

Asimismo, ha englobado la urbanización del parque de La Hoya en un "conjunto museístico" elaborado junto con la Junta de Andalucía al que hay que "darle contenido y dinamización" pero, según ha puntualizado, "siempre compatibilizando con la preservación del medio ambiente y lógicamente de la biodiversidad que hay allí".

OFRECIMIENTO DE TERRENOS

De otro lado, ha señalado que desde el Ayuntamiento de Almería cuenta con "varios terrenos" que se están analizado para ofrecer a la EEZA-CSIC de cara a un posible traslado de las instalaciones conforme a plan iniciado por el propio instituto de investigación en 2019.

La alcaldesa ha apostado por este cambio de emplazamiento ya que "son 400 ejemplares hacinados en un espacio muy pequeñito, en jaulas", por lo que "sería más idóneo que estuviesen en otro sitio donde pudiesen estar en semilibertad, controlados".

De igual forma, entiende la regidora que debajo de la Finca Experimental, situada desde hace 70 años los pies del conjunto monumental de La Alcazaba, "puede haber restos arqueológicos que se pueden poner en valor" y que "se pueden sumar al conjunto museístico". "Esto sería un 'win to win' o ganar todos, tanto los animales como la ciudad y los espacios culturales, turísticos y patrimoniales", ha defendido. .

Vázquez, quien ha especificado que el concejal de Cultura, Diego Cruz, ha mantenido al respecto una conversación directa con la responsable de la EEZA-CSIC, Teresa Abáigar, ha apuntado que deberá ser la Junta de Andalucía, como "autoridad competente", la que determine el uso compatible de nuevos suelos para la entidad investigadora. "Estamos trabajando en esa vía", ha añadido.