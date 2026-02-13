Almería activa el Plan Municipal de Emergencias en Situación Operativa 1 por la borrasca 'Oriana'

Fuerte viento provocado por el temporal en Almería. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha activado este viernes el Plan Municipal de Emergencias en Situación Operativa 1, tras el aviso naranja decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la capital por fuertes vientos y fenómenos costeros asociados a la borrasca 'Oriana'.

Según ha informado el Consistorio a través de sus redes sociales, la activación del plan implica el cierre de distintos espacios municipales como parques, instalaciones deportivas al aire libre, zonas infantiles, biosaludables y de calistenia, así como centros vecinales, de mayores y de la mujer, la Biblioteca y el Recinto Ferial, museos y el cementerio de San José y Santa Adela.

Asimismo, la Policía Local, los Bomberos, Protección Civil y los servicios municipales permanecen en alerta ante la posibilidad de que resulte necesaria su intervención.

Desde el Ayuntamiento se ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones y que siga la información a través de los canales oficiales de comunicación. Ante cualquier emergencia, debe llamarse al 112.