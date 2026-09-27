Almería celebra la XV Gala del Día Internacional de las Personas Mayores

Archivo - La alcaldesa de Almeria, María del Mar Vázquez (Fotografía de Archivo) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Maestro Padilla de Almería se ha convertido en la tarde de este domingo en el escenario de un homenaje a la vida, la experiencia y el compromiso de las personas mayores. Música, recuerdos, emoción y mucha alegría han acompañado la celebración de la XV Gala del Día Internacional de las Personas Mayores, una cita que ha reunido a un millar de personas de asociaciones y centros de mayores y que ha tenido como protagonistas a 18 almerienses reconocidos con el premio 'Toda una Vida', en su quinta edición.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, que ha acompañado a los homenajeados junto a la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha puesto en valor durante su intervención el papel de quienes han contribuido durante décadas a construir una mejor ciudad, asegurando que "los verdaderos héroes no están en las películas o en los tebeos: están en la calle, en los parques, en las casas, en las asociaciones de vecinos".

"Y esos sois vosotros: los superhéroes de todos los días. Mujeres y hombres que habéis trabajado sin descanso. Que habéis cuidado, creado, sumado, superado dificultades, tendido la mano cuando hacía falta y que habéis conseguido que nuestra ciudad sea hoy mejor", ha señalado, según se recoge en un comunicado.

Vázquez ha reafirmado el compromiso municipal con las personas mayores (37.000 almerienses de más de 65 años), con el objetivo de que Almería sea "una ciudad en la que envejecer bien sea un derecho y una realidad, una Almería que cuide, acompañe y escuche".

En este sentido, ha recordado algunas de las iniciativas que desarrolla el ayuntamiento dirigidas a mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores, como el programa de Prevención a la Dependencia, que realiza el Área de Familia junto a Atende y orientado también a apoyar a las familias, así como la programación para un Envejecimiento Activo desde el Área de Ciudad Activa.

La alcaldesa ha subrayado también la necesidad de seguir combatiendo los prejuicios asociados a la edad.

En este ámbito, el Ayuntamiento de Almería y FAAM celebrarán los próximos 15 y 16 de octubre el II Congreso Nacional de Edadismo 'Vivir con ganas: el valor de la experiencia', una cita que pretende contribuir a cambiar la mirada sobre el envejecimiento y poner el foco en las capacidades, las oportunidades y el derecho de las personas mayores a continuar desarrollando sus proyectos vitales.

El momento central de la gala ha sido el quinto homenaje 'Toda una Vida', un reconocimiento promovido por el Ayuntamiento de Almería a propuesta de las asociaciones de mayores de la ciudad.

A través de las biografías de los homenajeados se han puesto de relieve sus trayectorias profesionales, personales, sociales y culturales, así como los valores que han marcado sus vidas y su actual participación activa en la sociedad.

Los reconocidos han sido Evaristo Martínez Salas, José Arroyo Vázquez, Concepción Carallor Jordán, José Rueda López, Juan Barranco Gutiérrez, Luis Pastor Alonso, Antonia González Roa, Juan Antonio Viciana González, María Gracia Díaz Hidalgo, Ángeles Mora Antolín, Flora Grafojo Calvo, Leonardo Martín López, José Antonio Martín López, María Castillo Nieto, Guadalupe Martínez Manzano, Josefa Rueda Moya, Diego Alonso Cánovas y Antonio Martín Padilla.

Cada uno de ellos ha recibido una placa y un ramillete de flores de manos de la alcaldesa y la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, mientras sus historias se proyectaban en el escenario a través de un montaje fotográfico que ha permitido compartir con el público algunos de los momentos más significativos de sus vidas.

El homenaje ha arrancado con los mayores reconocidos sobre el escenario, situados en forma de V, mientras sonaba el tema 'Toda una Vida', dando paso posteriormente a una gala concebida como un encuentro de celebración y reconocimiento.

Más de un millar de personas procedentes de asociaciones y centros de mayores de Almería han participado en esta cita, que ha combinado el homenaje con distintas propuestas de música y entretenimiento.

El programa ha incluido el humor de 'Fascinadas' y las interpretaciones musicales de 'Mi Gran Noche', en una tarde diseñada para compartir recuerdos, emociones y, sobre todo, disfrutar juntos.

La gala se enmarca además en el VI Plan Municipal para Personas Mayores 2026- 2030 y en el compromiso de Almería como integrante de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, impulsada por la Organización Mundial de la Salud, desde la que se promueve la creación de entornos y servicios que favorezcan un envejecimiento saludable y activo.

María del Mar Vázquez ha concluido recordando que "os necesitamos porque sois verdaderos protagonistas de la vida de la ciudad". "Porque participáis en vuestros barrios, colaboráis con vuestras asociaciones, ayudáis a vuestras familias y seguís aportando ideas, tiempo, ilusión y conocimiento. El Ayuntamiento seguirá trabajando para que ninguna persona, por cumplir años, deje de sentirse valiosa, querida, escuchada y protagonista", ha señalado.