Los almerienses muestran su devoción a la patrona, la Virgen del Mar, en la ofrenda floral

Imagen de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en la ofrenda floral a la patrona, la Virgen del Mar. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha acudido este sábado vestida con la indumentaria tradicional almeriense, como gran parte del Equipo de Gobierno, para rendir homenaje a la Virgen del Mar, patrona de Almería, realizando la tradicional ofrenda floral en su santuario.

Desde primera hora, los almerienses han acudido con flores, principalmente nardos, en la tradicional ofrenda floral, "viviéndose momentos de emoción y profundo sentimiento", según ha detallado el Consistorio en una nota. Además, ha indicado que uno de los momentos más destacados se ha producido cuando un efectivo de los bomberos se descolgaba desde un coche escalera por una cuerda y descendía boca abajo con el ramo de flores en el brazo.

Por su parte, la primera edil ha manifestado que "la Virgen del Mar está presente a lo largo del año en nuestra ciudad, cuidándonos y protegiéndonos, y más aún en las fiestas que organizamos en su honor". "Por eso, un año más el Ayuntamiento acompaña a la Hermandad de la Virgen del Mar en la Ofrenda Floral, con la participación de representantes de las diferentes instituciones. Quiero dar las gracias a la hermandad por la maravillosa organización y lo bien que están transcurriendo los actos religiosos", ha trasladado.

Asimismo, el Ayuntamiento ha señalado que en la ofrenda floral, la mantenedora ha sido María Dolores Martín Sáez, que ha ido dando la bienvenida a cada cortejo que ha realizado la ofrenda a la patrona de Almería.

También ha informado que los actos religiosos de #AlmeriaEnFeria continuarán este sábado a las 20,00 horas, con la celebración de una Eucaristía, y al finalizar, se cantará la Solemne Salve e Himno a la Virgen del Mar, con la participación de la coral Virgen del Mar.

Este próximo domingo, se celebrará, también en la Catedral, a las 11,00 horas, la solemne misa estacional presidida por el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, y a las 20,00 horas, la procesión votiva de alabanza a la Virgen del Mar, acompañada por la imagen de San Indalecio, patrón de Almería. Una procesión que saldrá desde el Santuario de la Virgen del Mar.