El alumnado de CCAFD de la Universidad incorpora el rugby inclusivo "como herramienta para educar"

ALMERÍA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ha llevado a cabo 'Educar a través del rugby inclusivo', una jornada de formación para el alumnado del Grados de Ciencais de la Actividad Física y del Deporte para fomentar la inclusión y aducar de la mano del deporte. Esta actividad se incluye en el marco de un programa propio del Vicerrectorado de Postgrado y Relaciones Institucionales de la UAL.

Según ha trasladado la Universidad en una nota, está promovido por la profesora Irene Hernández, y se encamina hacia la vinculación con URA Clan, una sección del club Unión Rugby Almería que "se ha ganado la admiración nacional por su labor de normalización de las personas con discapacidad y que ha competido incluso en un campeonato del mundo".

En el acto se ha impartido una conferencia introductoria por el responsable de URA Clan, Roberto Aguado, y el jugador del equipo senior Javier Guerrero, quienes han relatado el origen de esta iniciativa y cómo la inclusión real es su pilar fundamental, con equipos formados por personas con y sin discapacidad jugando partidos con las normas habituales.

Además, el rugby trasciende de lo meramente deportivo e incide en lo social, siendo esta también una parte importante de la ponencia previa a saltar al campo y practicar con varios usuarios de ASPRODESA, que también forman parte de URA Clan.

Tras la ponencia, los jugadores del equipo senior masculino Matías Lamboglia y Gonzalo Zalazar, junto a la jugadora tanto de 'Las tortugas', sección femenina del club, como del Clan, Azahara de la Poza; y el conocido como 'Yuyu' en el mundo rugbier, entrenador de la formación inclusiva Enrique Manuel Rodríguez, han jugado al rugby con varios grupos de estudiantes, para que "interioricen la importancia de lanzar la inclusión desde el deporte".

En este sentido, la docente del Laboratorio Corpo-EducaM Irene Hernández ha explicado que "ya llevaba mucho tiempo hablando de diversidad con el alumnado intentando dar a conocer como formación inicial lo que tiene que ver con personas con diversidad y cómo tratarlo". Sobre esa base, se produjo un contacto con un miembro de URA Clan José María Pertíñez, "yo fui antiguamente jugadora de rugby, y cuando me enteré que había inclusivo en Almería no dudé en colaborar, así que los conocí y 'Perti' me propuso ir más allá e involucrar al alumnado de la Universidad de Almería". De manera optativa, "empezaron varios estudiantes a ir a los entrenamientos y de ahí surgió la idea de que fuese un proyecto de intercambio".

Esta nueva fórmula se puso en funcionamiento el curso pasado, "el alumnado conoce cómo se hacen los entrenos de rugby inclusivo, tanto de los jugadores más jóvenes como de los mayores, pero también ellos vienen a darles a conocer a los de cuarto de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte este contenido, y no solo a los que quieran profundizar más", ha añadido. "Los que fueron y los que lo descubrieron aquí, se quedaron maravillados, porque no conocían que existía y porque es verdad que engancha mucho por todo lo que aporta, tanto que algunos manifestaron que en cuanto tengan oportunidad, volverán a probar", ha detallado.

Para Roberto Aguado, "estas alianzas son esenciales, el poder intercambiar impresiones con futuros profesionales de la educación, el que podamos intercambiar esa visión de la discapacidad, ese punto de igualdad en la participación en la sociedad, esa posibilidad de aportación de todo el mundo a la sociedad, creo que es básico, y qué mejor sitio que este entorno de la Universidad de Almería". El responsable de la charla teórica, también se ha referido a la parte práctica, "al final, lo que te mueve es lo que vives, así que poder plasmar en la práctica todo lo que intentamos plasmar en la teoría es totalmente necesario, esa vivencia de compartir con un equipo, personas con o sin discapacidad, es lo que al final engancha y lo que va a hacer continuar a la gente".

En cuanto a Javier Guerrero, que ha relatado su experiencia personal de convivencia con una enfermedad, ha destacado que "el rugby sobre todo me da acompañamiento, amistad, mucha, sobre todo el URA Clan, porque es inclusión y no te ponen etiqueta". Así, "aquí en el rugby el poder jugar no se discute, y eso te da una gran oportunidad de pertenecer a un equipo, que es un gran sueño para cualquier persona que tenga discapacidad, ya que no a todo el mundo se le da esa oportunidad". Sobre contar su historia a los demás, ha pedido abrir la mente, "cuando tú te das la oportunidad de poder conocer a personas con discapacidad, sobre todo cuando no puedes llegar a pensar que otra persona sí puede hacer esto, y la ves, dices, es verdad que sí puede y es una pasada".

Una de las alumnas que ha mostrado mayor interés ha sido Catarina Pereira, estudiante Erasmus que procede de la Escola Superior de Desporto de Rio Maior que ha destacado que empezó hace un año a jugar al rugby porque le entró curiosidad sobre este deporte, "por su complejidad, y además me interesa la diversidad, porque a veces nos olvidamos de las personas que no tienen las mismas oportunidades". Es por ello que la "unión entre rugby e inclusión" le ha llamado poderosamente la atención, "para mí es muy buena", no solo para vivir su presente, sino para su proyección futura, "me hará crecer tanto personal como profesionalmente conocer más y aprender cómo se trabaja en URA Clan".