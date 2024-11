Andrea Caballero Carrasco publica 'Crónicas de una adolescente', una historia real de superación y aprendizaje

ALMERÍA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autora Andrea Caballero Carrasco ha publicado 'Crónicas de una adolescente', un libro basado en hechos reales que captura con un tono lírico y soñador las vivencias de una joven marcada por el dolor de su infancia, pero con ansias de aprendizaje.

"La forma en la que se armonizan los hechos descritos en la trama con conceptos científicos básicos le ha dado a mi libro un carácter divulgativo y didáctico", confiesa la autora, quien ha incidido en la naturaleza "sentimental y auténtica" de la obra.

En este libro, según la editorial Círculo Rojo, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, "a una joven adolescente con muchas ganas de aprender y el corazón resentido por las duras batallas que vivió durante su infancia. Sin embargo, el paso del tiempo y el crecimiento de nuestra joven protagonista se ven perfectamente enlazados con el transcurso de la trama. Por lo tanto, a medida que va avanzando la historia se puede percibir cómo las ideas de la protagonista van evolucionando y nos hacen reflexionar sobre nosotros mismos".

"Esta obra emana autenticidad, vulnerabilidad, cariño, comprensión, ciencia, amor, sufrimiento y pasión. Al estar basada en hechos reales, todos los problemas expuestos en esta novela corresponden a los de muchas otras personas de esta edad, lo cual permite una conexión especial con el libro, ya que se convierte en el lugar seguro de muchas almas desesperadas", ha destacado la joven autora.

Andrea dirige su mensaje a quienes alguna vez sintieron miedo de expresarse auténticamente. Reflexiona sobre su propia experiencia y comparte que, durante su vida, ha sentido el peso de la presión social y el 'bullying', lo cual la cohibió en numerosas ocasiones. "Pero conforme he ido creciendo y madurando, me he dado cuenta de que nuestra esencia es algo tan preciado que no debería verse extinta por nada ni por nadie", ha asegurado.

La autora explica que, motivada por estas vivencias, decidió que su obra se convirtiera en "un refugio y un espacio de reflexión" para quienes han experimentado sentimientos similares. A través de sus palabras, busca brindar apoyo y consuelo, incluso desde la distancia que separa al autor del lector.

Andrea Caballero Carrasco (Barcelona, 2006) es una estudiante de Ciencias Biomédicas en la UB que muestra un gran interés por la ciencia y la escritura. Su pasión por esto le llevó a ocupar el primer puesto en el VII Festival Nacional de Nanociencia y Nanotecnología '10alamenos9' en el año 2022. Tras este suceso, decidió aventurarse con esta novela juvenil con la intención de mostrar a los jóvenes que deben seguir luchando, aunque eso signifique nadar a contracorriente y enfrentarse a sus mayores miedos.

La autora de 'Crónicas de una adolescente' ha pasado gran parte de su vida aterrada por mostrarse tal y como es, y hoy nos cuenta cómo consiguió encontrar el camino de vuelta.