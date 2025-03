Antonio Romera "brilla" en 'El bar nuestro de cada día', un monólogo musical en Almería que invita a disfrutar la vida

ALMERÍA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Delicatessen', que organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y coordina Axioma Producciones, llenó en la noche del pasado jueves, Día Mundial del Teatro, el Apolo con 'El bar nuestro de cada día', premio al Mejor Espectáculo en el prestigioso festival de teatro de Palma del Río.

"Lo único que debemos producir los seres humanos es felicidad. Lo demás es molestar". Esta frase del difunto, recordada por el camarero de la taberna, refleja el sentir de la obra, un monólogo musical, con una narrativa "muy cuidada y un trasfondo claro: defender, en clave de humor, una forma de vida placentera, frente al objetivo capitalista del trabajo y el éxito por encima de cualquier otro condicionante. Pero, como dice el protagonista, "es cuestión de prioridades".

La escenografía muestra un bar, en el que un usuario ha decidido celebrar su entierro, dejando pagadas las invitaciones a toda la parroquia. El camarero, 'Chipi', se ve obligado a cumplir la última voluntad del difunto 'Malandro' y en el entierro recuerda la filosofía de vida de su amigo, que considera a los bares como lugares de culto a la vida y nosotros mismos.

Durante el espectáculo, entre anécdotas y canciones, 'Chipi' desgrana su vida y su historia, con sus luces y sus sombras. Un personaje "peculiar" que con su paso por la vida deja "un legado de sabiduría cotidiana, que arroja un aprendizaje vital desde la fina capa de humor".

Antonio Romera 'Chipi' "está soberbio" en este monólogo musical, aportando el tempo adecuado a cada escena, interpretando canciones con experiencia y compartiendo las frases lapidarias de este cliente especial.

Y es que se trata de un planteamiento de vida que "choca con los tiburones del IBEX 35", y que defiende el derecho a elegir una vida en la que lo más importante es el tiempo, que se presta en parte, la menor posible, a cambio de dinero para poder comer, y que el resto del día se prefiere dedicar a vivir. Y ahí, "los bares son los verdaderos balnearios de la buena vida".

Sobre el escenario, reparte sabiduría sobre el trabajo, los bares y el enamoramiento, porque, como dice, "el amor no es química, sino física, pues he perdido muchas mujeres por mi físico" y ha recordado que en el amor debe aplicarse la teoría de la relatividad, "si mi mujer me pedía tiempo y espacio, yo sólo tenía que haber usado la velocidad para irme".

En contexto, Antonio Romero 'Chipi' cuenta con una dilatada trayectoria profesional como guionista y autor de canciones, actividades que desarrolla de forma paralela. A lo largo de estos años ha escrito guiones para reconocidos artistas como José Corbacho, Fernando Tejero, 'El Sevilla' o Manu Sánchez. También ha guionizado espectáculos musicales para otros artistas del panorama como Pasión Vega o Javier Ruibal.

Como cancionista ha compuesto el repertorio de los tres discos de 'La Canalla' (grupo del que es vocalista) y canciones que han sido interpretadas por artistas como Sìlvia Pérez Cruz, Las Migas, Salvador Sobral, Toni Zenet, Tomás de Perrate o Pasión Vega.

Sin duda, este proyecto es la confluencia de esos dos universos paralelos de 'Chipi', el del guion y el de la canción. El público de pie aplaudió el brillante monólogo musical y luego, seguro, se fueron a practicar las enseñanzas por los bares de Almería.