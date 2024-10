Aprobados los presupuestos de Almería con el 'no' de la oposición al ver "subida de impuestos" e "incumplimientos"

ALMERÍA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado inicialmente este viernes los presupuestos municipales para 2025, que ascienden a 277.698.443,21 euros, con los 15 votos favorables del equipo de gobierno (PP) y el 'no' de la oposición que conforman los grupos de PSOE, Vox y Por Almería --Podemos, IU, Equo y Alianza Verde--, quienes ha criticado fundamentalmente la "subida de impuestos" así como los "incumplimientos" de las cuentas anteriores para justificar su rechazo.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha defendido que el proyecto, que se somete a exposición pública, "transmite seguridad, confianza y credibilidad" y permitirá "mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los almerienses". "Es el presupuesto de la Almería de futuro", ha apostillado ante unas cuentas que crecen un 3,98%.

Durante su intervención, la regidora ha asegurado que el presupuesto dará "respuesta a las necesidades reales de la sociedad" y va a "crear más empleo", toda vez que prevé "invertir y cuidar en cada distrito y en cada barrio" así como hacer una ciudad "más inclusiva, más sostenible, más activa, aún más habitable", que a su vez será "receptora de inversiones y de talento".

En este sentido, ha destacado algunas de las inversiones más importantes, entre ellas, la remodelación del Paseo de Almería, a la que se destinará 14 millones de euros. Esta actuación, según ha observado, servirá para "favorecer el comercio, la gastronomía, la cultura y el ocio familiar en el eje central de nuestra ciudad".

De otro lado, ha remarcado el "carácter social" de los presupuestos, que prevén mejorar el acceso a una vivienda "digna y asequible" a través de Almería XXI con un presupuesto de 29,5 millones. A ello, según ha asegurado, se unen los programas para la protección y ayuda a las "familias más vulnerables" y los planes para la integración de las personas con discapacidad o diversidad funcional.

"Este presupuesto viene a dar respuestas concretas al día a día de Almería y a las necesidades de las personas que como siempre están en el centro de nuestra acción de gobierno", ha destacado Vázquez quien, no obstante, ha criticado que las cuentas se hayan tenido otra vez "sin conocer de antemano la cantidad que nos corresponde con cargo a la entrega a cuenta y a la liquidación de los sistemas de financiación de las administraciones territoriales".

Desde la "prudencia" y el "realismo", ha incidido en que se favorecerán planes específicos como la estrategia del casco histórico, la rehabilitación del Preventorio, la reforma del Mercado de Los Ángeles, el plan de sostenibilidad turística de Cabo de Gata o el nuevo plan general; al tiempo que favorecerá actuaciones como la recogida y gestión de residuos, la implementación de la ley de bienestar animal o las inversiones en parques e instalaciones deportivas, entre otras acciones.

CAMBIO DE MODELO DE LIMPIEZA

Frente a esta visión de los presupuestos, la portavoz municipal socialista, Adriana Valverde, ha señalado su negativa a apoyarlos al no querer ser "partícipe de los incumplimientos" del Ayuntamiento y al haberse rechazado su propuesta para abordar la limpieza de la ciudad, "el principal problema que tiene Almería", mediante un cambio de gestión en el modelo.

"Las empresas concesionarias priorizan muchas veces sus beneficios empresariales al bienestar de los ciudadanos y esto se traduce en un servicio deficiente, donde la rentabilidad prima sobre la calidad", ha expuesto Valverde, quien ha abogado por una "gestión indirecta" o un "modelo mixto" que permitan mantener un "control público estricto" del servicio.

Con ello, se ha quejado de que los 'populares' no se hayan "molestado en valorar" esta opción porque "suponía mucho trabajo". "Para eso nos pagan los ciudadanos, para que trabajemos para mejorar nuestra ciudad y la calidad de vida de todos los vecinos", ha recalcado.

Sobre este asunto, la concejal de Economía y Contratación, Vanesa Lara, se ha referido durante su intervención para justificar que una "remunicipalización" de los servicios "tendría un coste" con una "inversión inicial tan elevada que no se puede plantear de un año para otro" al tener que hacer frente a la compra de maquinaria o sistemas de transporte, lo que a juicio del equipo de gobierno lo hace inviable.

Valverde ha hecho referencia además a inversiones comprometidas en presupuestos en años anteriores no ejecutadas, entre ellas, el centro deportivo de Costacabana que, según ha asegurado, no figura en las cuentas de 2025; la reurbanización de Los Molinos, la rehabilitación de El Patio de Pescadería, el Museo de la Guitarra, la Casa del Cine o la mejora de instalaciones deportivas.

También ha incidido en la baja inversión en barrios como Pescadería-La Chanca, El Puche o Piedras Redondas o el rechazo de hasta "nueve millones de euros para programas de empleo" provenientes de otras administraciones.

"No hay mejor plan de empleo que ayudar a la ciudadanía almeriense a conseguir un trabajo indefinido y cualificado", ha respondido al respecto Lara, quien ha llegado a asegurar que "no necesitamos planes de empleo que tengan a nuestros ciudadanos, a nuestros parados de larga duración, entretenidos unos meses".

"DESPILFARRE EN POSTUREO"

Los grupos de la oposición también han coincidido en la mayor presión fiscal para los ciudadanos, a quienes se subirá el IBI, el agua y la recogida de basura cuando, según consideran, debería apostarse por reorganizar y optimizar los recursos.

"Estos presupuestos son muy mejorables en la eficiencia para gastar, donde su única vía es seguir exprimiendo a los almerienses, porque es como entienden ustedes la gestión", ha reprochado el dirigente de Vox, Juan Francisco Rojas, para quien el equipo de gobierno acomete un "despilfarre en postureo" y en "ceremonias chamánicas" porque no tienen "una idea clara de la ciudad".

El portavoz ha insistido en que la bajada de impuestos es una "decisión política" que, en este caso, no se ejecuta porque "ningún otro alcalde ha gastado tanto como la señora alcaldesa" y "la vanidad se paga bastante cara", según ha dicho al aludir al aumento de partidas para protocolo y publicidad institucional.

"Presumir de presupuesto es, francamente, una burla a la gente", ha añadido al estimar que el aumento de partidas "no tiene sentido" cuando "no son capaces de ejecutar ni la mitad" del mismo, y aún así se mantiene una "voracidad recaudatoria" porque "no saben gestionar de otra forma".

Frente a estas afirmaciones, Lara ha señalado que "Almería es uno de los ayuntamientos con menor presión fiscal de toda España", toda vez que ha asegurado que el PP "nunca" llevó en su programa "la disminución de los impuestos" y "tampoco lo prometimos".

"La prisión fiscal media en España es de 705 euros. Incluso con el incremento de IBI estamos en 647 euros, muy por debajo de la media", ha dicho ante la diferencia de 58 euros, toda vez que ha apuntado que el incremento del pago de la basura obedece al "tasazo" derivado de la adaptación a la normativa europea efectuada por el Gobierno central.

Más duro aún en sus afirmaciones ha sido el portavoz de Por Almería, Alejandro Lorenzo, para quien "la única política de creación de empleo que tiene la señora alcaldesa es la de contratar a propagandistas y palmeros para que le vayan sacando fotos por la calle para las redes sociales o que le vayan grabando vídeos para Instagram e Interalmería TV".

"¿Cómo nos puede usted hablar de vivienda social por más de 200.000 euros?", ha dicho en referencia a los precios de los inmuebles promovidos a través de Almería XXI al tiempo que se ha quejado del "residual" porcentaje destinado al alquiler social y de la acción del equipo de gobierno, que busca "convertir Almería en la meca del turismo" y en una ciudad "al servicio de los de fuera mientras desatiende a sus vecinos".