Arranca este viernes el juicio con jurado contra el acusado de matar a la dueña de un pub de Dalías (Almería)

ALMERÍA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería acoge a partir de este viernes el juicio con jurado contra T.G.S., el hombre de 57 años investigado por la muerte a puñaladas en plena calle de la propietaria de un pub en Dalías (Almería), respecto a la que tenía una orden de alejamiento en vigor por haber intentado prenderle fuego a su local unos meses antes.

El acusado, que conforme a lo inicialmente estipulado será el primero en declarar, se enfrenta a una pena de hasta 20 años de cárcel por un delito de asesinato que interesa la acusación particular, ejercida por la familia de la fallecida, mientras que la Fiscalía lo acusa por un delito de homicidio y pide para él 15 años de prisión.

El juicio, que presidirá el magistrado Luis Columna, se desarrollará en tres sesiones en las que se escuchará, además de la versión del acusado, la declaración de nueve testigos, diez agentes de Guardia Civil y la pericial forense de cinco parejas de peritos, según recoge el auto de hechos justiciables consultado por Europa Press.

Los miembros del jurado popular deberán determinar en función de las pruebas y declaraciones si el acusado de arrebatar la vida a la víctima es culpable o no de un delito de homicidio o de un delito de asesinato, ya que la acusación particular estima que el hombre pudo haber actuado bajo un plan preconcebido para acabar con la vida de Mari Ángeles R.G. sin que ella pudiera repeler el ataque.

En concreto, la acusación particular ejercida por el letrado Francisco López Gutiérrez en representación del marido y los dos hijos de la mujer contemplan una petición de 19 años por un presunto delito de asesinato y un año más por el quebrantamiento de la orden de alejamiento, la cual ya se había saltado en dos ocasiones. La madre y hermanos de la víctima también hacen la misma petición, toda vez que la defensa interesa la libre absolución.

El crimen tuvo lugar en la tarde del 25 de julio de 2023 sobre las 18,35 horas, en la plaza del Olmo frente a la parroquia de Santa María de Ambrox, en el centro del municipio daliense. Una hora antes, con base en la investigación, el acusado habría acudido a un almacén par un cuchillo de cocina de 18 centímetros de longitud para pedir que se lo afilaran y le arreglaran la punta.

Una vez afilado el cuchillo, el acusado lo habría envuelto en una bolsa de plástico blanca y lo habría guardado en la parte trasera de su pantalón, para acto seguido dirigirse a la plaza y sentarse en un banco. Fue entonces cuando, en un momento dado, apareció la víctima a bordo de su coche, cuando se dirigía a una celebración familiar.

Pese a que el acusado tenía una orden judicial que le impedía aproximarse a la víctima, habría decidido acercarse a ella e increparla llamándole "puta", lo que habría hecho que esta bajara del vehículo para iniciar ambos una discusión.

Los miembros del jurado deberán determinar si, en un momento dado de la discusión, la víctima habría rociado con un espray de color rojo al acusado, ante lo que este habría sacado el cuchillo que llevaba en la parte trasera del pantalón y, "con ánimo de acabar con la vida" de la mujer, se lo habría clavado en el pecho al grito de "que te mato, que te mato".

La víctima se desplomó en el suelo en una muerte casi instantánea debido a la afectación de órganos vitales, que ocasionaron un shock hipovolémico y taponamiento cardiaco, entre otras importantes lesiones y heridas, una de ellas en un dedo de la mano izquierda.

Por su parte, el acusado habría huido de la plaza para refugiarse en su domicilio, ubicado a apenas 250 metros. Una vez allí, habría ocultado el arma homicida en una caja sobre el armario de su dormitorio. Finalmente, fue detenido sobre las 20,30 horas por la Guardia Civil.

CONDENADO UN DÍA ANTES

Un día antes del crimen, el acusado fue condenado a una pena de ocho meses de multa --960 euros-- por haberse saltado la orden de alejamiento que tenía en vigor sobre la mujer, a la que no podía aproximarse a menos de 200 metros ni comunicarse con ella. Era la segunda vez que era condenado por saltarse este alejamiento, según consta en otro primer fallo dictado el 31 de mayo de 2023.

En concreto, durante el fin de semana anterior a los hechos fue visto a escasos 50 metros del establecimiento 'La Casa' que regentaba la mujer dentro de un episodio de amenazas que fue captado y difundido en redes sociales por varios vecinos de la localidad.

El acusado contaba con una orden de alejamiento desde noviembre de 2022, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Berja, que le prohibía estar a menos de 200 metros de la mujer a raíz de que protagonizara un altercado en el pub de la víctima, cuando trató de prender fuego a una sombrilla de la terraza.

El fallo, dictado en firme ante el reconocimiento de un delito de daños por parte del acusado, le obligaba además al pago de una multa y más de 1.200 euros de indemnización por desperfectos, ya que además esa misma noche propinó varias patadas al vehículo de la mujer causando importantes daños en el mismo.

La sentencia daba por probado ya por entonces que el acusado buscaba "de forma habitual" el "enfrentamiento y altercado con los propietarios del local, especialmente con la denunciante", que tenía dos hijos adolescentes y estaba casada con un miembro del Parque de Bomberos de Almería, representados en este procedimiento por el letrado Francisco López Gutiérrez.

En este sentido, además del delito de homicidio, la Fiscalía pide también 24 meses de multa por un delito de quebrantamiento de condena, al haberse saltado la orden de alejamiento que había en vigor.

Junto con las penas privativas de libertad y multa, la Fiscalía también solicita una medida de ocho años de libertad vigilada para el acusado en los que no podrá acercarse ni residir en Dalías. También pide indemnizaciones para los familiares de la víctima cercanas al medio millón de euros en su conjunto.