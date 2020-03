Asaja aconseja extremar higiene personal y de equipos con guantes, mascarilla y distancia social en invernaderos

ALMERÍA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asaja en Almería ha recomendado este lunes uso de mascarillas, guantes y el trabajo en líneas diferentes en las explotaciones agrícolas bajo plástico, así como la desinfección "frecuente" de las manos, las herramientas de trabajo que se vayan a compartir o la recogida del cabello "mejor en un gorro o pañuelo".

Entre las medidas aconsejadas para resolver las dudas planteadas a la patrona por agricultores y ganaderos, Asaja incluye no usar anillos, pulseras o relojes, la desinfección de teléfonos, no compartir botellas de agua, no comer en el interior del invernadero y, en los tiempos de descanso evitar grupos manteniendo la distancia social de un metro.

En un comunicado, remarca que las actividades agrícolas y ganaderas "continúan para poder seguir suministrando alimentos" y traslada con respecto a los desplazamientos que el decreto que declara el estado de alarma establece que para desplazarse deberá hacerse de forma individual, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.

"En este sentido, y siendo conscientes de que las instrucciones pueden variar y que la recomendación general es ésta, en el caso de que los agricultores deban llevar a los trabajadores a los centros de trabajo, después de las consultas realizadas, se deberá hacer de forma que se limite el aforo al 50 por ciento de la capacidad con la que cuente el vehículo", matiza.

Asaja subraya que es muy importante extremar la higiene personal, de los equipos de trabajo y transporte, y del correcto uso de los EPIs, y avisa de que se debe informar a los trabajadores de "las obligaciones a seguir y de los protocolos necesarios tanto en el trabajo, desplazamientos y tiempos de descanso para evitar aglomeraciones o grupos de personas".

"Se trata de realizar pequeños cambios en la actividad diaria pero que dada la situación excepcional se deben seguir a rajatabla", señala la organización.

En el caso de aquellos que cuenten con instalaciones de manipulado en las explotaciones, además de lo anterior, Asaja indica que se deberá disponer de una distancia mínima entre los trabajadores de un metro tanto en el lateral como al frontal del trabajador.

La desinfección entre los turnos de trabajo de las áreas de manipulado, reforzar el uso de EPI y su correcta utilización y restringir los accesos son otras de las medidas aconsejadas.