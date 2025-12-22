La Asociación Española Contra el Cáncer en Almería suma más de mil nuevos socios en 2025 y roza los 9.000 apoyos

Archivo - La presidenta de la AECC en Almería, Magdalena Cantera. - AECC - Archivo

ALMERÍA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Almería ha reforzado en 2025 su implantación social en la provincia tras incorporar 1.032 nuevos socios, lo que ha supuesto un crecimiento del once por ciento y ha permitido alcanzar una base cercana a los 9.000 apoyos.

La presidenta de la AECC en Almería, Magdalena Cantera, ha señalado que "esta cifra refleja el compromiso y la confianza de la sociedad almeriense en la misión que realizamos".

"Cada nuevo socio es una muestra de apoyo a las personas con cáncer y a sus familias. Nos permite seguir acompañando, investigando y previniendo, que son los tres grandes pilares de nuestro trabajo", ha valorado.

La AECC en Almería desarrolla a lo largo del año numerosas campañas de prevención y concienciación sobre distintos tipos de cáncer, "promoviendo hábitos de vida saludables y la detección precoz", según ha destacado la entidad en una nota.

Entre sus actividades más destacadas se encuentran la carrera 'En Marcha Contra el Cáncer', que moviliza cada año a miles de personas en diferentes municipios de la provincia, así como desfiles solidarios protagonizados por mujeres con cáncer, que visibilizan la enfermedad y transmiten mensajes de fuerza, autoestima y superación.

La asociación también impulsa talleres para personas con cáncer y familiares, apoyo psicosocial a las personas con cáncer y sus familiares, especialmente los que deben desplazarse de ciudad para los tratamientos, así como la actividad 'Hoy tomamos café con', que acerca a los especialistas sanitarios a la ciudadanía para resolver sus dudas.

La AECC en Almería se rige por valores como la solidaridad, el compromiso, la transparencia, la cercanía y la equidad, "principios que guían todas sus actuaciones y refuerzan su vocación de servicio a la sociedad".

Ser socio de la Asociación Española Contra el Cáncer "supone contribuir directamente al apoyo gratuito a pacientes y familiares, impulsar la investigación oncológica y fortalecer las acciones de prevención". Además, "los socios forman parte de una red comprometida frente al cáncer y con la mejora continua de la atención a quienes más lo necesitan".

Cantera ha añadido que "seguiremos creciendo junto a la sociedad almeriense para avanzar hacia nuestro objetivo común: aumentar la supervivencia al cáncer y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, con el reto de alcanzar el 70 por ciento de supervivencia al cáncer en el año 2030".