El autor Janu Huerta lanza su primer libro de relatos infantiles 'Taisia la guerrera valiente y otros cuentos'

ALMERÍA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El autor Janu Huerta ha publicado 'Taisia la guerrera valiente y otros cuentos', su primer libro de cuentos infantiles con el que sorprende a sus lectores "después del éxito y la buena acogida de sus cinco novelas precedentes".

Según ha indicado en una nota la editorial Círculo Rojo, la publicación es un compendio de historias "con mensaje positivo, feministas y con una trama y vocabulario adaptado a preadolescentes, no a niños pequeños".

El sello de autoedición asegura que Janu Huerta presenta un trabajo "poco común, porque aunque son cuentos, ni el formato, ni la presentación son los habituales en este tipo de obras".

Se trata de un libro para preadolescentes, niñas y niños de más de nueve años que ya leen y que en este libro halla cuentos "fáciles de seguir pero que requieran cierto esfuerzo por su parte".

"Este es un libro que en palabras del autor busca ganar lectores, considerando a los preadolescentes, muy capaces de seguir ya pequeñas tramas de ficción, mezcladas con ítems contemporáneos que mantengan y atraigan su atención, como pueden ser las referencias a las redes sociales", han indicado.

'Taisia la guerrera valiente y otros cuentos' no tiene dibujos, pero contiene 20 fotografías de estudio de la modelo infantil Boguslavskaya Taisiya Kirillovna realizadas por el fotógrafo ruso Konstantinov Artur Andreevich para este libro de cuentos.

El recopilatorio recoge 40 cuentos cortos y uno largo, todos ellos de corte feminista con los que se "transmiten valores y enseñanzas universales". En este sentido, defienden que son "válidos en cualquier cultura y que se desarrollan en diferentes lugares del mundo, mezclado situaciones perfectamente reales para el preadolescente, con tesituras fantásticas, aceptables y todavía apreciadas por el niño que habita bajo la piel del joven que ya se asoma".

Nacido en 1991 en Massarrojos, un pueblo de la Huerta Norte de Valencia, Janu Huerta siempre sintió inclinación por la lectura, hasta que a los 27 años publicó su primera novela: 'El corazón al este'.

Fue con 'Besitos de pan' cuando "conoció el éxito y comenzó a ser un autor que atraía a un determinado tipo de público, más bien fatalista y pesimista, porque todas las obras de Huerta han sido, hasta la fecha y con esta salvedad, dramas con brutales finales", según Círculo Rojo.

Después llego su primera novela juvenil: 'No te dejaré caer', que "tuvo también, como ha venido tenido desde entonces el resto de su trabajo, una buena acogida del público, vendiendo miles de ejemplares en España". 'Matriarcado', publicada por Círculo Rojo, fue su primera incursión en el ámbito de la ciencia ficción.

Finalmente en 2021 publicó su quinta y "hasta la fecha más aclamada y vendida novela: 'Un amor tan grande', de la que se hará próximamente una reedición". Además de 'Taisia la guerrera valiente y otros cuentos', este 2024 también sale a la venta la sexta novela de Janu Huerta: 'Laxitud moral', un relato que "promete sumergir al lector en un pozo de oscuridad y desesperación".

"La refinada prosa y la mordacidad que emplea Huerta en sus obras, lo convierten en un novelista único que gusta y disgusta a partes iguales. No escribe para todo el mundo porque sus obras no son efectistas, ni tienen una trama espectacular, Huerta se centra en hacer construcciones sintácticas complejas y bellas que calen y conmueven no tanto por lo que transmiten sino por como lo hacen. Con tan solo 33 años, Janu Huerta habrá sacado al mercado siete obras y prevé publicar otra novela en 2025, por lo que el desarrollo del autor es prometedor por su juventud", ha apuntado la firma de autoedición.

En su web www.januhuerta.com el novelista valenciano reseña obras de toda clase, principalmente novela contemporánea, publica cuentos y relatos, y puntualmente, artículos gastronómicos y de viajes, que son sus otras pasiones.