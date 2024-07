La autora Isabel María Rojas Herrera publica 'Buscando a Lawrence de Arabia: relatos de viaje'

ALMERÍA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La autora Isabel María Rojas Herrera ha publicado 'Lawrence de Arabia: relatos de viaje', un libro dirigido a las personas "a quienes les gusta leer y soñar con viajes".

"Es un libro sin final porque actualmente sigue escribiendo y viajando", ha indicado la autora en una nota de la editorial Círculo Rojo, en la que destaca de la obra "el recorrido con palabras por el mundo a través de los cincos sentidos, el toque de fantasía en la realidad viajera, las personas que he conocido en mis viajes, de quienes he aprendido mucho y las personas con las que he viajado".

El sello de autoedición apunta que "el lector va a encontrar, según las palabras de la propia autora, un viaje por el mundo a través de los cinco sentidos".

·Se trata de una experiencia sensorial en muchos casos. Espero que los lectores y las lectoras descubran lugares del planeta desconocidos para ellos y que a mí me han encantado. Leerán sobre otros lugares que quizá conozcan pero que muestro bajo otro prisma", ha añadido.

Además, según apunta a través la firma editorial, el libro "contiene muchas fotografías mías que acompañan a los relatos". "Deseo que tengan sueños viajeros desde la butaca de lectura o desde cualquier lugar en el que les plazca leer", ha dicho.

Isabel María Rojas Herrera (Vittel, Francia. 1964) creció en Hostalric (Girona), vive en Girona y se considera "ciudadana del mundo". Es una lectora "apasionada" y una escritora de cuentos "desde bien pequeña" así como bibliotecaria de profesión "y vocación" y "viajera entusiasta". Ha publicado dos libros de cuentos, uno de ellos en catalán.