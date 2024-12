La autora Margarita Turégano publica la autobiografía 'La magia de ser valiente' con Círculo Rojo

ALMERÍA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La autora Margarita Turégano ha lanzado 'La magia de ser valiente', una autobiografía escrita "desde lo más profundo del corazón" en la que la autora "se desnuda emocionalmente para compartir, con honestidad y transparencia absolutas, distintos de los momentos más duros de su vida y los infiernos que ha tenido que atravesar".

"Este libro está escrito a corazón abierto, de manera realista y transparente. Narro las dificultades extremas que he enfrentado, pero también comparto los conocimientos y herramientas que me han ayudado a superarlas. Desde el autoconocimiento, la formación y la exploración personal, he logrado evolucionar emocionalmente, y ahora quiero aportar luz a quienes busquen crecer y transformar su vida", ha dicho en una nota de la editorial Círculo Rojo.

'La magia de ser valiente' se presenta como una guía para cualquier persona que "desee un cambio profundo", de modo que la autora se dirige especialmente "a quienes anhelan superar miedos e inseguridades, alcanzar la paz interior y dar un giro radical a su vida".

El sello de autoedición apunta que la obra "no solo inspira, sino que también ofrece claves prácticas para avanzar desde la valentía y el empoderamiento personal".

"Este libro es más que una autobiografía; es una invitación a reflexionar, a crecer y a conectar con nuestra propia magia interior. Una lectura imprescindible para quienes buscan herramientas para enfrentarse a sus desafíos y encontrar el coraje necesario para vivir plenamente", ha apuntado la firma editorial.

Así, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, "una historia totalmente real que conmueve y emociona desde el principio. Conocerá a una mujer luchadora, con un coraje y una fuerza increíble para superar la adversidad a pesar de haber tropezado y caído en lo más profundo de los abismos en reiteradas ocasiones".

A pesar de la "dureza de lo que se relata", el lector descubrirá "un mensaje de esperanza, alegría y pasión por vivir y creer en sus propios sueños por muy grandes que sean y por mucho que los demás les digan que no son posibles. Es un canto a la libertad de ser uno mismo y no dejarse condicionar por nada ni por nadie".

Margarita Turégano ha estado involucrada en el mundo laboral desde una edad temprana, colaborando en los negocios de sus padres durante su infancia. Posteriormente se trasladó a Madrid, donde combinó sus estudios universitarios con un trabajo en una franquicia de pastelerías.

Se graduó en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid. Desde los 14 años, también se tituló como técnico de confección y de moda, aprovechando sus habilidades en el negocio de su madre. A los 24 años emprendió su propio negocio en el sector de la hostelería, el cual tuvo un "éxito notable y llevó a la expansión de su empresa en 2002", con la apertura de un segundo establecimiento de mayor envergadura.

En 2011 hizo un curso de dirección económico-financiera de la empresa, impartido por la Confederación de Empresarios de Albacete (FEFA). En el año 2020 amplió sus conocimientos con un máster de desarrollo personal en el Instituto de Pensamiento Positivo, dirigido por Sergio Fernández.

Se ha formado, y continúa haciéndolo, en distintos cursos de crecimiento personal y liderazgo. Además, se capacitó en inversión inmobiliaria mediante un curso impartido por el reconocido economista, profesor y empresario Pau Antó. Actualmente, Margarita Turégano trabaja como funcionaria pública en el Ministerio de Asuntos Exteriores.