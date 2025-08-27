El Ayuntamiento de Almería aprueba subir hasta 67 euros el recibo de basura con bonificaciones a "quienes reciclen más"

ALMERÍA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este miércoles la modificación de la ordenanza fiscal para la gestión de residuos, lo que implicará una subida en el recibo de la basura de entre 15 y 67 euros, según zona, hasta alcanzar los 132,15 euros de una tarifa que podrá verse aliviada a través de bonificaciones sociales para familias vulnerables y otras ambientales "para quienes reciclen más y mejor".

Así lo ha trasladado el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, en el transcurso de la sesión extraordinaria en el que esta iniciativa ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno (PP) y el rechazo de toda la oposición conformada por los grupos PSOE, Vox e Podemos-IU-Verdes, quienes no han compartido el método diseñado para asumir los costes.

Urdiales ha agradecido las aportaciones realizadas durante el periodo de exposición pública de la nueva ordenanza con la que, según ha explicado, se va a elevar en 4,2 millones de euros la recaudación mediante esta tasa que, al mismo tiempo, se prevé que sea "compensada" mediante una "bajada fiscal ya prometida y anunciada por la alcaldesa" de otros impuestos municipales como el IBI, en un 5,7 por ciento, o el de vehículos, en un 5,2 por ciento.

El concejal, que ha achacado a la imposición del Gobierno central la reforma y elevación de este impuesto en cumplimiento con las directivas medioambientales europeas, ha advertido que pese a la subida de la tasa por basuras que "nos hace obligatoria el señor Sánchez", la nivelación con otras tasas municipales dará lugar a un "alivio fiscal para las familias".

"Cumpliremos la ley, pero no permitiremos que el 'tasazo' socialista se convierta en un lastre para la economía", ha valorado el edil 'popular' para quien el modelo diseñado desde el Consistorio es "serio, justo y responsable" de modo que incluso se ha aventurado a aseverar que "será usado por otros ayuntamientos que van por detrás".

Frente a esta postura, el resto de grupos municipales han afeado al equipo de gobierno la forma en la que se ha articulado la reforma de la ordenanza fiscal al entender que, en líneas generales, se aparta de la doctrina 'el que contamina, paga' que se impulsa desde la UE puesto que eleva por zona hasta un tope el importe de la tasa sin aplicar criterios de renta, número de convivientes o cantidad de residuos producidos por hogar, entre otros indicadores.

Para la portavoz del grupo municipal del PSOE, Fátima Herrera, se trata de una normativa municipal "tremendamente injusta" al basarse en "una cuota fija para todos los barrios, independientemente de los servicios que reciben y las condiciones en las que se encuentran" frente al sistema de categorización que existen en la actualidad.

"Esta nueva tasa impone una cuota fija de 132,15 euros vivas donde vivas, ganes lo que ganes y tengas los servicios municipales que tengas. Es decir, a los vecinos del Paseo les suben 15 euros y, sin embargo, a vecinos de barrios desfavorecidos como podría ser Pescadería les suben casi 70 euros", ha puesto como ejemplo la dirigente socialista.

Herrera ha sostenido además que la ordenanza, de la que ve un interés "recaudatorio", no incentiva el reciclaje entre los ciudadanos, al tiempo que supone un nuevo "sablazo" junto con la subida ya aprobada del IBI y del recibo de agua que, además, se materializa en "unos días en los que los almerienses están inmersos en la celebración de la feria".

Con ello, ha mostrado sus reticencias a las promesas municipales de compensar la subida de este recibo mediante la próxima rebaja de otros impuestos. "Espero que la estén preparando", ha añadido la concejal del PSOE para recordar, acto seguido, los compromisos con las obras de remodelación del Paseo de Almería, cuya "primera fase iba a estar terminada en mayo y fíjense ya por dónde vamos".

BONIFICACIÓN A LA HOSTELERÍA

Por su parte, desde Vox ha valorado que durante el periodo de alegaciones se hayan atendido sus demandas para bonificar hasta un 30 por ciento más esta tasa al sector hostelero entre quienes que colaboren en la reducción del desperdicio alimentario.

No obstante, el portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Juan Francisco Rojas, ha insistido en que la subida de esta tasa obedece a una decisión "ideológica y recaudatoria" fruto del Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030 que se ha confeccionado sin evaluar más parámetros que en el valor catastral de las viviendas.

"Se ignora totalmente la capacidad económica del contribuyente, lo que va en contra de la Constitución y de la doctrina del Tribunal Supremo", ha advertido Rojas, quien ha lamentado que no se tuvieran en cuenta su petición para bonificar el 80 por ciento del impuesto a las viviendas con rentas inferiores a 1,5 veces el Iprem ante la falta de "capacidad técnica necesaria" para desarrollar un sistema de cálculo "más justo" pese a que se ha contado con tres años para ello.

El portavoz del grupo de Podemos-IU, Alejandro Lorenzo, también ha insistido en que son los ayuntamientos quiénes deciden los mecanismos para reformar este impuesto, por lo que ha acusado a los 'populares' de elegir como opción "meter la mano en los bolsillos de los vecinos".

"¿Alguien se imagina que la luz o que el agua subieran un 115 por ciento de un año para otro? Ustedes lo hacen con un servicio básico e irrenunciable, como es la recogida de residuos", ha afeado ante un modelo "arbitrario" e "injusto" por el que, según ha puesto como ejemplo, "una pareja de pensionistas sola en su piso pagará lo mismo que una familia de renta alta en ese mismo edificio".

LA NUEVA PLANTA DE RECICLAJE, EN UN AÑO

También ha salido adelante únicamente con los votos de los 'populares' la nueva ordenanza sobre la tasa por la recogida de basura y el uso de la planta de tratamiento de residuos de la capital, cuyas nuevas instalaciones estarán listas antes del verano de 2026 después de que la anterior planta ardieran en el verano de 2022.

Urdiales, quien ha valorado el aumento del reciclaje en la ciudad gracias a una mayor separación en origen, ha incidido en la construcción de las nuevas instalaciones a partir de la modificación contractual con la empresa Prezero, que se encarga de edificar las nuevas instalaciones tras un acuerdo para extender el periodo de concesión y una mayor amortización de la planta mediante la explotación con terceros.

Según el edil, la planta de reciclaje nueva gestionará 50 toneladas por hora de fracción/resto, "20 más que la que teníamos anteriormente", toda vez que se evitará que unas 100.000 toneladas de residuos sean enterrados gracias a las nuevas líneas específicas para envase y cartón, lo que se traduce además en ahorros económicos, según ha advertido.

"Ahorraremos más de tres millones de euros en esos diez años a todos los ciudadanos y el coste de tratamiento será siendo muy competitivo, 29,87 euros por tonelada en Almería frente, por ejemplo, a los 111 de Barcelona", ha comparado.

Frente a esta lectura, la portavoz del PSOE ha incidido en las contraprestaciones para que la concesionaria ejecute la nueva planta valorada en 20 millones de euros en lugar del Ayuntamiento mediante una concesión "sine die" y bajo la aceptación del tratamiento de residuos ajenos a la ciudad para hacer frente a un "canon adicional" de 800.000 euros.

"Para que la planta genere esos beneficios a la empresa, sería necesario traer como mínimo 30.000 toneladas más de basura a esta ciudad", ha planteado Herrera, quien basándose en los informes técnicos y jurídicos del expediente ha señalado que sería necesario gestionar los residuos "de 49 municipios" más. "Espero que la idea no sea que los almerienses nos traguemos la basura de media provincia y que encima, si a la empresa no le salen las cuentas, pues también paguemos", ha dicho.