El Ayuntamiento de Almería lanza una campaña contra los excrementos de mascotas con kits, banderolas y refuerzo policial

El concejal de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, conversa con un vecino durante la presentación de la campaña. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha presentado una campaña de concienciación ciudadana para reducir los orines y excrementos de mascotas en la vía pública que incluye la instalación de banderolas informativas, animaciones en mupis digitales, el reparto de kits para mascotas y el refuerzo de la vigilancia por parte de la Policía Local.

La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Refuerzo de Limpieza municipal con el objetivo de fomentar el civismo y la responsabilidad en el cuidado de los animales, según ha trasladado el Consistorio en una nota.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, ha explicado que la campaña pretende "sensibilizar a los propietarios de animales sobre la importancia de recoger los excrementos y diluir los orines", al tiempo que ha señalado que esta actuación busca contribuir a mantener una ciudad "más limpia, saludable y respetuosa con todos los vecinos".

Entre las acciones previstas destaca la colocación de 242 banderolas en farolas de diferentes puntos de la ciudad con mensajes como 'El pipí me destruye', 'Piensa en los demás' o 'Gracias por recoger las cacas'.

Las banderolas se han instalado en diferentes barrios y calles de la ciudad, entre ellas Bilbao, Estadio, avenida de Madrid, Calzada de Castro, Altamira, Granada o Rambla Amatisteros.

La campaña contará con varias animaciones que se difundirán en mupis digitales situados en zonas de gran tránsito peatonal para ampliar el alcance de los mensajes de sensibilización.

El Ayuntamiento desarrollará tres acciones informativas en la calle mediante la instalación de una carpa en distintos puntos de la ciudad --como la ubicada en Rambla Amatisteros-- desde la que se repartirán 2.000 kits para mascotas compuestos por una botella para diluir los orines y bolsas para la recogida de excrementos.

Además, se distribuirán 150 esquineros destinados a comercios y edificios con el fin de proteger las fachadas y reforzar el mensaje de respeto al espacio público.

REFUERZO POLICIAL

De forma paralela, el Ayuntamiento reforzará la vigilancia por parte de la Policía Local para garantizar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Limpieza de Espacios Públicos y Recogida de Residuos, "especialmente en lo relativo a la obligación de recoger los excrementos y adoptar medidas para evitar el deterioro del mobiliario urbano y de la vía pública", ha recordado Urdiales.

La campaña cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, la empresa concesionaria del servicio de limpieza y asociaciones vecinales y comerciales para reforzar el compromiso conjunto con el cuidado del espacio público.

Desde el Consistorio se recuerda que mantener limpia la ciudad es una "responsabilidad compartida" y que "gestos sencillos como recoger los excrementos de las mascotas o diluir los orines contribuyen de forma directa a mejorar la convivencia y la imagen de Almería".