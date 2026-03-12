El Ayuntamiento de Almería repartirá 35.000 abanicos de Feria este 2026, más del doble que en años anteriores

Archivo - Presentación de los abanicos solidarios de la Feria y Fiestas de Almería 2025. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería repartirá 35.000 abanicos durante la Feria de 2026, más del doble que en ediciones anteriores, después de que la Junta de Gobierno Local haya aprobado el expediente de contratación para el suministro de este elemento tradicional de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Mar.

La concejala de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Almería, Amalia Martín, ha informado de que el Consistorio ha dado 'luz verde' al contrato para la adquisición de estos abanicos promocionales por un valor estimado de 92.925 euros --más IVA-- que se distribuirán entre vecinos y visitantes durante las celebraciones del próximo mes de agosto.

Según ha explicado la edil en una nota, el Ayuntamiento ha decidido incrementar la cantidad de abanicos debido a la elevada demanda que registra cada año este artículo, convertido ya en uno de los símbolos más reconocibles de las fiestas. En concreto, serán 20.000 unidades más que en ediciones anteriores, todas ellas con la imagen oficial de la Feria.

El abanico de Feria forma parte de la tradición popular de estas celebraciones y cada año miles de personas hacen cola para conseguirlo. Además de servir para combatir el calor durante los días festivos, su reparto mantiene también un carácter solidario, ya que se solicita un donativo que se destina a distintas entidades benéficas de la ciudad.

Martín ha recordado que en años anteriores los fondos recaudados se han destinado a organizaciones como la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería (Argar), Casa de Nazaret, el comedor de La Milagrosa o Cáritas, entre otras.

"Cada año son miles de almerienses los que deciden contribuir con causas y entidades solidarias", ha señalado la concejala, quien ha destacado que el aumento del número de abanicos permitirá que más personas puedan colaborar con estos fines sociales.