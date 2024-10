El Ayuntamiento de Almería sensibiliza para prevenir el bullying a personas con discapacidad en los centros escolares

ALMERÍA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha asistido este viernes al ciclo de tres actividades enmarcadas en la iniciativa 'Educando para la Inclusión: Discapacidad y Prevención del Bullying. Stop Bullying', que se ha celebrado en el auditorio del Espacio Alma.

"Esta campaña la ponemos en marcha porque la discapacidad y el bullying son cuestiones que, por desgracia, siguen confluyendo en el entorno escolar", ha explicado la concejala antes de asistir a la segunda sesión del ciclo, dentro de una campaña de sensibilización que también se visualiza en diez columnas publicitarias del mobiliario municipal, según informa en una nota de prensa el Ayuntamiento.

Laynez reflexiona que "el bullying es una realidad dolorosa que afecta a muchos jóvenes en las escuelas. En España, según un estudio de la Fundación ANAR, en 2021 casi un 15% de los estudiantes de Secundaria admitió haber sufrido acoso escolar en algún momento. Si nos enfocamos en estudiantes con discapacidad, la cifra se duplica, un 30% de jóvenes con discapacidad ha sido víctima de bullying. Estos datos nos hablan de la urgencia de actuar y tomar conciencia de la situación".

El auditorio del Espacio Alma ha sido el escenario elegido para este encuentro en el que personas con discapacidad, sus familias, docentes y asociaciones han compartieron sus experiencias personales de superación del acoso escolar, en un coloquio moderado por Elena Verdegay Mañas, trabajadora social.

Además, se ha proyectado un corto inclusivo realizado por estudiantes del IES Albaida a través del proyecto Rompiendo moldes de la Asociación REDYObra Social InterActúa. Y la escritora Eva Moreno Ruiz presentó su libro 'María y Akram revolucionan el cole', con lectura de parte del cuento por niños de la Asociación Asalsido Down y Asociación Ítaca. El ciclo comenzó ayer, jueves, con la sesión 'Conociendo Asperger. Stop al bullying, y concluirá el 9 de noviembre con un encuentro sobre 'Acoso Escolar y TEA'.

Laynez explica que "desde el Área de Familia, Inclusión e Igualdad, trabajamos para construir una ciudad cada día más diversa e inclusiva, y entre otras herramientas, creamos campañas de concienciación que abran los ojos a todos los ciudadanos para mejorar como individuos y como colectivo". El acto de hoy se enmarca en el ciclo Educando para la Inclusión, y "contamos con la colaboración de la Asociación Asperger, Astea, Dárata, Asalsido Down, A toda Vela, Asociación Ítaca, Asociación REDYObra Social InterActúa".

RESPETO Y EMPATÍA

El bullying se manifiesta de muchas formas: desde insultos, burlas y exclusión, hasta agresiones físicas. Y cuando las personas con discapacidad están involucradas, el acoso suele estar basado en su condición, lo que lo convierte en una experiencia doblemente traumática.

La concejala recalca que "nadie debe ser discriminado por ser diferente. Nadie debe sentirse menos por tener una discapacidad" y sigue argumentando que "es importante hacer entender que el respeto y la empatía son claves para luchar contra el acoso. Todos, sin excepción, tenemos derecho a vivir en un entorno libre de violencia y discriminación. Pero no basta con no ser parte del problema, es fundamental ser parte de la solución. Si se ve a alguien sufrir bullying, no se puede mirar hacia otro lado".

La concejala ha concluido con una reflexión y una frase. "Primero, que pensemos sobre cómo nos relacionamos con los demás. Recordar que la verdadera fortaleza está en ser capaces de ver a las personas, no por sus limitaciones, sino por sus capacidades y su valor humano. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar, y es nuestra responsabilidad crear un entorno donde todos puedan hacerlo", y segundo, ha dejado una cita: "La inclusión comienza en el momento en que dejamos de ver a las personas por sus diferencias y comenzamos a verlas por sus similitudes".

El Ayuntamiento de Almería quiere que esta campaña de sensibilización sea un nuevo paso adelante para que "juntos podamos construir una Almería más inclusiva, donde la discapacidad y el bullying dejen de ser barreras para el desarrollo y la felicidad de todas las personas".