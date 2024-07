El bar El Quinto Toro recibe el Escudo de Oro de Almería por ser "punto encuentro para varias generaciones"

ALMERÍA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha entregado el Escudo de Oro de la Ciudad al bar El Quinto Toro, "un lugar emblemático de Almería y punto de encuentro tradicional para varias generaciones de almerienses desde 1949", según ha destacado la regidora ante un establecimiento que cumple su 75 aniversario.

Los hermanos Manuel y Francisco Antonio Leal Guirado, responsables del establecimiento, han recogido el reconocimiento en representación de una familia "que ha conseguido hacer excelente lo sencillo", según ha valorado el Consisotorio en una nota.

La primer edil también ha tenido palabras para Carmen y Reyes, sus respectivas mujeres, "encargadas de la cocina, el núcleo alrededor del cual pivota toda la magia de El Quinto Toro".

Vázquez ha asegurado que la historia de este bar "es la historia de cómo la buena labor profesional es capaz de influir en el territorio urbano" puesto que la calle donde se ubica "es punto de referencia desde los tiempos en los que los vecinos de la provincia se desplazaban hacia la capital para comprar en la Plaza o en la alhóndiga".

Así, el Ayuntamiento estima que El Quinto Toro se ha convertido "en un referente social y gastronómico de tal relevancia y arraigo histórico" que, según ha destacado la alcaldesa, "sirve para identificar al nativo porque si alguien no conoce o no ha estado en el Quinto Toro, es porque no es de Almería".

Manuel Leal ha ejercido de portavoz familiar reconociendo la "emoción" que les embarga por el reconocimiento que reciben de una ciudad "que nos ha visto nacer y crecer". "Desde niños todos hemos lidiado en el bonito coso de la hoy calle Juan Leal, hemos sido novilleros, banderilleros, toreros y hasta monosabios, pero nunca hemos pasado del quinto toro", ha manifestado antes de agradecer el galardón.