Carboneras (Almería) registra rachas máximas en el país con vientos de 122 km/h ante el paso de la borrasca 'Oriana'

Vientos costeros en Almería. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca 'Oriana' por el territorio nacional ha dejado rachas máximas con vientos que han soplado a 122 kilómetros por hora en Carboneras (Almería), donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene los avisos amarillos y naranjas por viento y fenómenos costeros hasta este sábado.

Según los registros del órgano adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, a lo largo de la jornada las rachas máximas se han dado en las cotas más altas del Parque Nacional de Sierra Nevada, en Granada, con vientos que han llegado a los 127 kilómetros por hora.

No obstante, y hasta las 13,30 horas de este viernes, la provincia de Almería acumula cinco de los diez puntos del país donde las rachas se han dado con mayor intensidad, llegando a los 112 kilómetros en Laujar de Andarax; misma marca que ha registrado la estación de esquí La Covatilla de Salamanca.

La Aemet también ha anotado rachas de fuerza en Cabo de Gata, con 111 kilómetros por hora; el Aeropuerto de Almería, con 105 kilómetros por hora; y Albox, donde han llegado a 102 kilómetros por hora a lo largo de la mañana.

En cuanto a la velocidad máxima de los vientos continuados, fuera de los picos de montaña Cabo de Gata se sitúa en la zona más afectada, con soplos de 75 kilómetros por hora. También se han anotado vientos por encima de los 70 kilómetros por hora en Laujar de Andarax (74), el aeropuerto (73) y Garrucha (70).