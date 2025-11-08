Cardiólogos impulsan un protocolo conjunto para abordar la enfermedad de Fabry, con medio centenar de casos en Andalucía

Participantes de la VI Reunión de Cardiopatías Familiares, celebrada en Almería, durante una de las sesiones del encuentro. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las patologías hereditarias del corazón son el eje de la VI Reunión de Cardiopatías Familiares, que se celebra el 7 y 8 de noviembre en Almería con especialistas de toda Andalucía y con la presentación de un protocolo conjunto para el seguimiento y tratamiento de la enfermedad de Fabry, una patología rara con poco más de 50 pacientes en la comunidad.

El programa incluye contenidos sobre miocardiopatía hipertrófica, canalopatías, aortopatías y muerte súbita, con participación de forenses, pediatras, genetistas, nefrólogos y otros especialistas, ya que son patologías que precisan un "manejo multidisciplinar", según ha precisado en una entrevista a Europa Press el responsable de la Unidad de Cardiopatías Hereditarias del Hospital Universitario Torrecárdenas, Carlos Gómez Navarro.

Sobre la enfermedad de Fabry, ha señalado que afecta al corazón, al riñón y a otros órganos, y que disponer de un protocolo común permitirá "unificar pacientes, historias clínicas y experiencia" entre los hospitales andaluces, ya que cada centro atiende pocos casos.

En el caso de Almería, el responsable de la unidad y coordinador del encuentro ha indicado que su servicio controla en torno a 30 pacientes con esta enfermedad, mientras que "en el resto de Andalucía hay unos 20 o 25 más", de modo que el grueso de los casos se concentra en la provincia.

Según ha detallado, esta concentración puede deberse a la genética familiar, ya que "si varias familias de una misma zona tienen la mutación, es más frecuente encontrar la enfermedad", algo observado en el Levante español, especialmente en Alicante, Murcia y Almería.

El especialista en arritmias ha asegurado que el diagnóstico precoz resulta "fundamental", dado que la enfermedad provoca un "déficit enzimático" que puede derivar en insuficiencia cardíaca, necesidad de trasplante o diálisis. De ahí, ha insistido, la importancia de que los pacientes reciban atención temprana, ya que "hay un tratamiento que frena la enfermedad".

AVANCES EN MIOCARDIOPATÍAS Y DESFIBRILADORES IMPLANTABLES

Además de Fabry, la reunión aborda avances relacionados con otras cardiopatías hereditarias, como la miocardiopatía hipertrófica, donde existe un novedoso tratamiento médico, que "mejora mucho la situación de los pacientes", según el doctor Gómez Navarro. Para actualizar estos avances participará un experto procedente de Murcia, encargado de exponer las últimas novedades sobre estos tratamientos dirigidos al mecanismo de la enfermedad.

La Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital Universitario Torrecárdenas ha evaluado entre 700 y 800 pacientes derivados por sospecha de cardiopatías hereditarias. El protocolo incluye un estudio familiar, lo que supone entre 90 y 95 nuevos pacientes al año en la provincia almeriense.

También ha aumentado la implantación de desfibriladores. "Estamos entre 55 y 60 cada año", una cifra que se ha duplicado respecto a ejercicios anteriores y que sitúa a Almería "en niveles similares" a otras provincias andaluzas tras la consolidación de las unidades de arritmias y cardiopatías familiares.

Gómez Navarro ha destacado que la especialización permite "identificar mejor" el origen de estas patologías y aplicar un tratamiento "más personalizado". "Antes muchas enfermedades se quedaban sin apellido. Ahora podemos poner nombre al problema y actuar sobre él", ha subrayado.