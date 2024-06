CCOO y UGT señalan un accidente laboral mortal cada dos semanas en Almería y reclaman más medidas preventivas

ALMERÍA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de CCOO y UGT en Almería ha exigido este lunes más medidas efectivas para la prevención de los accidentes laborales en el trabajo ya que, según han contabilizado, en la provincia se produce una siniestro en el trabajo de carácter mortal cada dos semanas, situándose en cabeza con respecto al número de trabajadores ocupados en la región.

"Seguimos exigiendo un plan de choque importante en nuestra comunidad", ha indicado la secretaria general de UGT en Almería, Carmen Vidal, tras el minuto de silencio que se ha guardado por la muerte de un hombre de 30 años tras precipitarse unos cinco metros de altura cuando trabajaba en las obras de un instituto de El Ejido (Almería).

La representante sindical ha exigido a la Administración autonómica que adopte medidas contra la empresa en caso de demostrarse que no se adoptaron las medidas preventivas oportunas dado que, según la representación de los trabajadores, el accidentado carecía de una línea de vida, con la que se hubiera evitado el accidente. "Parece ser que no estaba puesta, si no, no habría caído de esa altura", ha indicado.

"Se sabe que hay empresarios que, evidentemente, dotan de los recursos correspondientes a los trabajadores y trabajadoras, pero también sabemos que hay otros que no, que no los dan", ha añadido para exigir los correspondientes planes de prevención en las empresas "haya delegados sindicales o no haya delegados sindicales".

Vidal ha incidido en que Almería cuenta con un "excesivo" número de trabajadores accidentados. "Ya nos comparamos con Sevilla, con Málaga, con provincias grandes y evidentemente no podemos continuar así", ha lamentado antes de urgir a las administraciones "tomarse más en serio" este asunto y aumentar las inversiones "efectivas", con una mejor inspección y con "efectivos" para paliar este tipo de accidentes.

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de CCOO, Antonio Rico, también ha trasladado el pésame a los familiares del fallecido antes de destacar la situación de Almería y Jaén en cuanto a accidentes laborales. "Está habiendo un fallecido cada dos semanas, una cosa que nos parece absolutamente terrorífica", ha manifestado.

Así, ha incidido en dotar de mejor formación y dar una mayor concienciación a los trabajadores mediante acciones específicas, recordar a las empresarios su responsabilidad en materia de prevención y en la potestad de las administraciones públicas para interponer "más sanciones" a las empresas que no cumplan. "Si los empresarios no se dan cuenta de que hay que luchar contra los accidentes laborales, habrá que meter más sanciones", ha estimado.

En la concentración se ha guardado un minuto de silencio por la víctima y se ha leído un manifiesto ante las once personas fallecidas durante su actividad laboral en Almería de las 53 que ambas organizaciones contabilizan en Andalucía.