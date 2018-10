Los 1.500 kilos de material radioactivo quedarán en Palomares hasta la limpieza total

Actualizado 26/10/2018 15:01:13 CET

ALMERÍA, 26 Oct.

La tonelada y medio de material radioactivo trasladado en 2016 al área bajo vigilancia radiológica de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), "deberá permanecer" en la pedanía hasta que concluyan las operaciones que están incluidas en el Plan de Restauración que se aprobó en 2010 y "actualmente en desarrollo".

Así lo ha trasladado el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) al Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora en una reunión de urgencia solicitada por las autoridades locales después de que se hiciera público este envío que, como reconoce el propio Ciemat, no fue comunicado.

El Ciemat ha justificado el traslado y permanencia de este material radioactivo procedentes de muestreos históricos en la zona en el hecho de que deben estar "a disposición de cualquier autoridad nacional o internacional que solicite la inspección 'in situ'" y en que, además, se pueden utilizar para la reevaluación de su contenido y actividad y determinar su procedencia.

Ha añadido que se "necesitan para realizar cuantos contrastes del estudio de caracterización 3-D se precisen" al tiempo que ha remarcado que los materiales trasladados, de "muy baja actividad radiactiva" según precisó a Europa Press la directora del departamento de Medio Ambiente de este órgano, "son compatibles físico-química y radiológicamente con los que se han venido almacenando en el transcurso de la caracterización de los terrenos" para elaborar el citado Plan de Rehabilitación.

El Ciemat ha precisado que los contenedores con los materiales aludidos están en la zona 2 de Palomares, cerca del cementerio y de las balsas de riego, "con control administrativo de accesos y dentro de un vallado físico bajo su responsabilidad".

Ha revelado, asimismo, que están en la misma ubicación desde el año 2007 y ue han alojado durante estos años "todas las muestras obtenidas en el desarrollo del Mapa radiológico tridimensional de Palomares o estudio de caracterización 3-D, así como las muestras históricas que permanecían en la sede madrileña del órgano que depende del Ministerio de Transición Ecológica.

Los materiales depositados hace dos años se corresponden con los sondeos realizados en el suelo de Palomares para la elaboración del estudio de caracterización 3-D, con muestras directamente recogidas las 40 hectáreas contaminadas como sedimentos y suelos y con restos de muestras tomadas en Palomares tratadas en los laboratorios del Ciemat y entre las que se incluyen cenizas de vegetales y filtros.

En un comunicado, ha confirmado que se trasladaron a Palomares en 2016 por una empresa de transportes autorizada para material radiactivo, de acuerdo al Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera, en los siguientes envíos y que se hizo en dos fases.

El primero envío fue el 10 de mayo y estaba compuesto de 76 cajas con diferentes muestras con peso total de 796 kilos y una actividad radiológica de 0.9 MBq (241Am) y 3.6 MBq (239+240Pu). El segundo se ejecutó el 29 de noviembre con 77 cajas con diferentes muestras, un peso total de 670 kilos y una actividad total de 0.77 MBq (241Am) 3.08 MBq (239+240Pu).

El órgano ha insistido en que, de acuerdo con las características del material, este tipo de transportes "no requieren comunicación previa a subdelegado del Gobierno, autoridades locales y Consejo de Seguridad Nuclear ya que tienen "la misma composición físico-química y radiológica de las que ya estaban en los contenedores de almacenamiento de Palomares".

PROCEDIMIENTO ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL

Cabe recordar que ante la Sección 7ª de la Audiencia Nacional (ANA) se sigue un procedimiento contencioso-administrativo impulsado por Ecologistas en Acción que debe dirimir si se obliga al regulador atómico (CSE) a fijar una fecha para llevar a cabo en plan de limpieza de residuos radio activos en la pedanía de Cuevas del Almanzora.

A lo largo del procedimiento, pendiente de señalamiento para votación y fallo, la Abogacía del Estado ha reconocido el volumen de tierra contaminada con radioactividad a limpiar en Palomares ha variado con respecto a lo previsto en el plan de rehabilitación aprobado en 2010 para la zona, pero ha negado que esto se deba a una modificación de los criterios radiológicos.

Ecologistas en Acción sostiene, sin embargo, que el CSN, en sesión celebrada el 22 de julio de 2015, "modificó los criterios radiológicos a aplicar en Palomares y redujo la cantidad de tierra a tratar y tamizar de 50.000 metros cúbicos a 28.000 metros cúbicos aproximadamente", y, después, firmó el acuerdo para el traslado y almacenamiento de los residuos generados con EEUU, que habría condicionado la rúbrica a estos cambios.

En concreto, asegura que estos cambios suponen "tamizar solamente 28.000 metros cúbicos y dejar el resto de tierra contaminada esparcida por Palomares" y advierte de que se han "modificado" los criterios radiológicos "por motivos políticos, sin base científica", lo que no "solucionaría el problema".

"IMPOSIBILIDAD" DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS CLASIFICADOS

La Abogacía del Estado ha alegado a lo largo del contencioso-administrativo la confidencialidad de todos los documentos relativos a Palomares como "clasificados" para no aportarlos a la causa, entre ellos el documento del Departamento de Energía de EEUU de 2015 que Ecologistas considera "clave" ya que en este se habría propuesto al Ejecutivo español "alternativas" con el fin de "reducir los costes" del traslado a EEUU para su almacenamiento de la tierra radioactiva.

En su contestación a la demanda, admitió la "imposibilidad" tanto de poner en marcha "actualmente" la rehabilitación de los terrenos contaminados como de "fijar un plazo" para la ejecución del plan ya que éste tiene carácter "preliminar" y solo esboza líneas generales sin dar "pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (Rpsri) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)".

Reconocía, en esta línea, que la "ayuda" de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de "importancia primordial para dar solución definitiva a este problema", ya que España "no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio" pero reveló que "no existe acuerdo para la gestión final de los residuos" generados.

Por último, afirmaba la actuación llevada a cabo en la pedanía almeriense hasta el momento, con la expropiación de tierras y el vallado de áreas, "garantiza que actualmente no se supera la dosis" legal para los miembros del público y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado "tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo".